Ganesh Chaturthi 2026: बप्पा के दरबार में दिखती है गंगा-जमुनी तहजीब, गणेशोत्सव की भक्ति में रंग जाते हैं ये मुस्लिम सितारे

Muslim Celebs Celebrates Ganesh Chaturthi: आज 14 सितंबर को पूरे देश में गणेश चतुर्थी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस उत्सव को सिर्फ हिंदू ही नहीं, बल्कि मुस्लिम सितारे भी बड़े जश्न के साथ मिलताते हैं. गणेशोत्सव पर धर्म की दीवारें टूट जाती हैं. आइए जानते हैं कौन-कौन से मुस्लिम सेलेब्स हैं, जो इस पर्व को मनाते हैं.