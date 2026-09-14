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Ganesh Chaturthi 2026: बप्पा के दरबार में दिखती है गंगा-जमुनी तहजीब, गणेशोत्सव की भक्ति में रंग जाते हैं ये मुस्लिम सितारे

Muslim Celebs Celebrates Ganesh Chaturthi: आज 14 सितंबर को पूरे देश में गणेश चतुर्थी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस उत्सव को सिर्फ हिंदू ही नहीं, बल्कि मुस्लिम सितारे भी बड़े जश्न के साथ मिलताते हैं. गणेशोत्सव पर धर्म की दीवारें टूट जाती हैं. आइए जानते हैं कौन-कौन से मुस्लिम सेलेब्स हैं, जो इस पर्व को मनाते हैं. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: September 14, 2026 4:23:00 PM IST

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हिना खान

टीवी की जानी-मानी अभिनेत्री हिना खान हर साल गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाती हैं. मुस्लिम होते हुए भी वह इस पर्व में सम्मिलित होती हैं. कभी कभी उन्हें ट्रोलर्स का भी सामना करना पड़ता है.

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सैफ अली खान

बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान ने एक हिंदू एक्ट्रेस करीना कपूर से शादी की है. हर साल वे अपने घर पर गणपति बप्पा की स्थापना करते हैं और इस त्योहार का बड़े धूमधाम से मनाते हैं.

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सलमान खान

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सलमान खान मुस्लिम एक्टर हैं, लेकिन वो हर त्योहार धूमधाम से मनाते हैं. सलमान खान की बहन अर्पिता खान शर्मा हर साल अपने घर में बप्पा का स्वागत करती हैं. इस दौरान पूरा खान परिवार इसमें सम्मिलित होता है. कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आती हैं, जिसमें भाईजान झूमते नजर आते हैं.

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सारा अली खान

सारा अली खान महादेव की बहुत बड़ी भक्त हैं. वह अक्सर भगवान शिव की पूजा अर्चना करती दिख जाती हैं. इसके अलावा वह गणपति उत्सव भी धूमधाम से मनाती हैं.

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शाहरुख खान

बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान भी गणपति बप्पा में गहरी आस्था रखते हैं. वह परिवार के साथ गणेशोत्सव धूमधाम से मनाते हैं और कई बार सिद्धिविनायक मंदिर में बप्पा के दर्शन करते नजर आ चुके हैं.

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Muslim Celebs celebrates ganesh chaturthisara ali khanshah rukh khan
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