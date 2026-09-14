  • Home>
  • Gallery»
  • Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी पर बच्चों को दिखाएं बप्पा की ये एनिमेटेड फिल्में, देखकर खुश हो जाएंगे नन्हे-मुन्ने

Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी पर बच्चों को दिखाएं बप्पा की ये एनिमेटेड फिल्में, देखकर खुश हो जाएंगे नन्हे-मुन्ने

Best Animates Movies Based on Lord Ganesha: आज 14 सितंबर को पूरे भारत में गणेश चतुर्थी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. कई फिल्में भी बन चुकी हैं, जिनमें भगवान गणेश की महिमा को दिखाया गया है. कुछ एनिमेटेड मूवीज भी हैं, जिन्हें बच्चे देखना पसंद करते हैं. इनमें बच्चों को बप्पा की लीलाओं से परिचित कराया जाता है. देखें फिल्मों के नाम. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: September 14, 2026 4:56:26 PM IST

Follow us on
Google News
my friend ganesha - Photo Gallery
1/6

माय फ्रेंड गणेशा

साल 2007 में राजीव एस रुइया के निर्देशन में बनी फिल्म 'माय फ्रेंड गणेशा' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में बच्चे और भगवान गणेश की दोस्ती को दिखाया गया है.

You Might Be Interested In
bal ganesh - Photo Gallery
2/6

बाल गणेश

साल 2007 में पंकज शर्मा के निर्देशन में फिल्म 'बाल गणेश' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में भगवान गणेश के बाल स्वरूप को दिखाया गया है. साथ ही उनकी शरारतों को भी खूबसूरती से दर्शाया गया है.

bal ganesh 2 - Photo Gallery
3/6

बाल गणेश 2

'बाल गणेश' की सफलता के बाद निर्माताओं ने साल 2009 में इसका दूसरा पार्ट 'बाल गणेश 2' रिलीज किया. इसमें बाल गणेश के रोमांच और उनसे जुड़ी कुछ नई कहानियों को भी दिखाया गया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था.

You Might Be Interested In
bal ganesh 3 - Photo Gallery
4/6

बाल गणेश 3

साल 2015 में आई 'बाल गणेश 3' बच्चों के लिए बनाई गई एनिमेटेड फिल्म है, जिसमें भगवान गणेश के बाल रूप की कहानियों को मनोरंजक अंदाज में दिखाया गया है. फिल्म मनोरंजन के साथ बच्चों को अच्छी सीख भी देती है.

love u ganesha - Photo Gallery
5/6

लव यू गणेशा

साल 2019 में अंजुम खान के निर्देशन में बनी फिल्म 'लव यू गणेशा' रिलीज हुई थी. इसकी कहानी की बात करें तो इसमें युवक चिंटू बिना मेहनत के सफलता पाना चाहता है, लेकिन भगवान गणेश के जीवन में आने के बाद उसकी सोच और नजरिया बदल जाता है.

You Might Be Interested In
chhota bheem and ganesha in the amazing odyssey - Photo Gallery
6/6

छोटा भीम एंड गणेशा इन द अमेजिंग ओडिशी

2012 में आई ‘छोटा भीम एंड गणेश इन द अमेजिंग ओडिसी’ में छोटा भीम और उसके दोस्तों के साथ भगवान गणेश भी नजर आते हैं.

Tags:
Animated Movies on ganeshaganesh chaturthi
Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी पर बच्चों को दिखाएं बप्पा की ये एनिमेटेड फिल्में, देखकर खुश हो जाएंगे नन्हे-मुन्ने - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी पर बच्चों को दिखाएं बप्पा की ये एनिमेटेड फिल्में, देखकर खुश हो जाएंगे नन्हे-मुन्ने - Photo Gallery
Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी पर बच्चों को दिखाएं बप्पा की ये एनिमेटेड फिल्में, देखकर खुश हो जाएंगे नन्हे-मुन्ने - Photo Gallery
Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी पर बच्चों को दिखाएं बप्पा की ये एनिमेटेड फिल्में, देखकर खुश हो जाएंगे नन्हे-मुन्ने - Photo Gallery
Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी पर बच्चों को दिखाएं बप्पा की ये एनिमेटेड फिल्में, देखकर खुश हो जाएंगे नन्हे-मुन्ने - Photo Gallery
Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी पर बच्चों को दिखाएं बप्पा की ये एनिमेटेड फिल्में, देखकर खुश हो जाएंगे नन्हे-मुन्ने - Photo Gallery