Ganesh Chaturthi 2025: इस गणेश चतुर्थी पर आप भी बनाएं बिना फटी और पूरी तरह फूली-फूली पूरन पोली, जिसकी हर बाइट होगी खास

भारत में गणेश चतुर्थी का त्योहार सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि स्वादिष्ट पकवानों से जुड़ा हुआ भी है। इन पकवानों में से एक खास डिश है पूरन पोली, जिसे महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में बेहद प्यार से बनाया जाता है। यह मीठी रोटी भगवान गणेश को बेहद प्रिय मानी जाती है।आटे की पतली परत में मीठा और सुगंधित चने की दाल व गुड़ का मिश्रण भरकर बनाई जाने वाली पुuran पोली हर त्योहार की शान है।गणेश चतुर्थी पर घर-घर में यह व्यंजन खास भक्ति भाव के साथ तैयार किया जाता है।