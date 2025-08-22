  • Home>
  Ganesh Chaturthi 2025: इस गणेश चतुर्थी पर आप भी बनाएं बिना फटी और पूरी तरह फूली-फूली पूरन पोली, जिसकी हर बाइट होगी खास

Ganesh Chaturthi 2025: इस गणेश चतुर्थी पर आप भी बनाएं बिना फटी और पूरी तरह फूली-फूली पूरन पोली, जिसकी हर बाइट होगी खास

भारत में गणेश चतुर्थी का त्योहार सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि स्वादिष्ट पकवानों से जुड़ा हुआ भी है। इन पकवानों में से एक खास डिश है पूरन पोली, जिसे महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में बेहद प्यार से बनाया जाता है। यह मीठी रोटी भगवान गणेश को बेहद प्रिय मानी जाती है।आटे की पतली परत में मीठा और सुगंधित चने की दाल व गुड़ का मिश्रण भरकर बनाई जाने वाली पुuran पोली हर त्योहार की शान है।गणेश चतुर्थी पर घर-घर में यह व्यंजन खास भक्ति भाव के साथ तैयार किया जाता है।

 

By: Komal Kumari Last Updated: August 22, 2025 23:25:39 IST
Ingredients for making Puran Poli - Photo Gallery
1/7

पूरन पोली बनाने की सामग्री

पूरन पोली बनाने से पहले सारी सामग्री तैयार कर लें। आपको चाहिए ,1 कप चने की दाल, 1 कप गुड़, 2 कप गेहूं का आटा, 2 चम्मच घी, हल्दी की एक चुटकी, इलायची पाउडर और थोड़ा सा नमक। आटा बेलने के लिए सूखा आटा भी अलग रख लें

Boiling split chickpeas - Photo Gallery
2/7

चने की दाल उबालना

सबसे पहले चने की दाल को अच्छे से धोकर 30 मिनट पानी में भिगो दें। फिर प्रेशर कुकर में 2-3 सीटी लगाकर दाल को नरम होने तक पका लें। ध्यान रखें कि दाल ज्यादा गली-गली न हो, बस नरम होनी चाहिए ताकि मिक्सर में आसानी से पीसी जा सके।

Mixture of jaggery and lentils - Photo Gallery
3/7

गुड़ और दाल का मिश्रण

अब एक कड़ाही में गुड़ डालें और हल्की आंच पर पिघलाएं। जब गुड़ पूरी तरह पिघल जाए, तब उसमें उबली हुई दाल डालें और अच्छे से मिलाएं। धीरे-धीरे इस मिश्रण को चलाते रहें ताकि यह गाढ़ा हो जाए और चिपके नहीं। फिर उसमें इलायची पाउडर डालें, इससे खुशबू और स्वाद बढ़ जाएगा।

Kneading the wheat flour - Photo Gallery
4/7

गेहूं के आटे को गूंथना

अब गेहूं के आटे में एक चुटकी हल्दी और थोड़ा नमक डालें। उसमें पानी डालकर नरम और मुलायम आटा गूंथ लें। आटे को ढककर 20–25 मिनट के लिए रख दें ताकि यह सेट हो जाए। मुलायम आटा पूरन पोली बनाने के लिए बहुत जरूरी है,

Fill the pot and roll it. - Photo Gallery
5/7

पूरन भरकर बेलना

अब आटे की छोटी लोई बनाएं और उसे बेल लें। बीच में थोड़ा पुuran भरें और इसे चारों तरफ से बंद करके फिर से धीरे-धीरे बेलें। बेलते समय ज्यादा दबाव न डालें, वरना पोली फट सकती है। कोशिश करें कि पुuran हर हिस्से में बराबर फैले।

Roasting on the griddle - Photo Gallery
6/7

तवे पर सेंकना

अब गर्म तवे पर पूरन पोली रखें और दोनों तरफ से हल्की-हल्की सेंक लें। बीच-बीच में घी लगाते रहें ताकि यह सुनहरी और स्वादिष्ट बने। पोली को ज्यादा तेज आंच पर न पकाएं, वरना जल सकती है।

Disclaimer - Photo Gallery
7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Ganesh Chaturthi 2025: इस गणेश चतुर्थी पर आप भी बनाएं बिना फटी और पूरी तरह फूली-फूली पूरन पोली, जिसकी हर बाइट होगी खास

