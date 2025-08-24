Ganesh Chaturthi 2025: इन 5 राशियों पर गणपति बप्पा की खास कृपा, मिलेगा धन-समृद्धि का आशीर्वाद

Ganesh Chaturthi 2025: इस बार 27 अगस्त को मनाई जाएगी। 10 दिनों तक घर-घर, दफ्तरों और मंदिरों में गणपति बप्पा की स्थापना होगी। भगवान गणेश को रिद्धि-सिद्धि और सुख-समृद्धि का दाता माना जाता है। मान्यता है कि गणेश जी अपने खास भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 5 राशियां ऐसी हैं, जो गणेश जी की प्रिय मानी जाती हैं। इन राशियों के जातकों पर बप्पा की विशेष कृपा बनी रहती है।