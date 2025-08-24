Ganesh Chaturthi 2025: इन 5 राशियों पर गणपति बप्पा की खास कृपा, मिलेगा धन-समृद्धि का आशीर्वाद
Ganesh Chaturthi 2025: इस बार 27 अगस्त को मनाई जाएगी। 10 दिनों तक घर-घर, दफ्तरों और मंदिरों में गणपति बप्पा की स्थापना होगी। भगवान गणेश को रिद्धि-सिद्धि और सुख-समृद्धि का दाता माना जाता है। मान्यता है कि गणेश जी अपने खास भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 5 राशियां ऐसी हैं, जो गणेश जी की प्रिय मानी जाती हैं। इन राशियों के जातकों पर बप्पा की विशेष कृपा बनी रहती है।
मेष राशि (Aries)
मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं और यह राशि भगवान गणेश को बेहद प्रिय है। इस राशि के जातक साहसी, निडर और जोश से भरे होते हैं। बप्पा की कृपा से इनके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। करियर और व्यापार में सफलता इनका साथ देती है। यदि ये जातक गणेश चतुर्थी के दिन लाल फूल और दूर्वा चढ़ाते हैं तो जीवन में असीम प्रगति मिलती है।
मिथुन राशि (Gemini)
मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और बुध स्वयं गणेश जी के सबसे प्रिय ग्रहों में से एक हैं। इस वजह से मिथुन राशि के लोगों पर बप्पा की विशेष कृपा रहती है। ये लोग अपनी बुद्धि, वाणी और चतुराई से समाज में मान-सम्मान पाते हैं। व्यवसाय में जबरदस्त सफलता और धन लाभ पाते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी को हरी मूंग और मोदक अर्पित करना शुभ माना जाता है।
वृश्चिक राशि (Scorpio)
वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं और इस राशि के जातक बेहद दृढ़निश्चयी और कभी-कभी आक्रामक स्वभाव के होते हैं। जब भी ये लोग किसी कठिनाई या संकट में फंसते हैं, गणपति बप्पा इनकी रक्षा करते हैं और जीवन की नैया पार लगाते हैं। गणेश चतुर्थी पर यदि वृश्चिक राशि के जातक मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाकर गरीबों में प्रसाद वितरित करें, तो बप्पा की असीम कृपा मिलती है।
मकर राशि (Capricorn)
मकर राशि के स्वामी शनि हैं। लेकिन इस राशि के लोगों पर गणेश जी की भी विशेष कृपा बनी रहती है। यह जातक जीवन में संघर्ष जरूर करते हैं, लेकिन अंत में उन्हें उसका शुभ फल जरूर मिलता है। गणपति बप्पा इन्हें धन, यश और सफलता प्रदान करते हैं। यदि मकर राशि के जातक गणेश जी को पीले फूल और सिंदूर अर्पित करें तो जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता।
कुंभ राशि (Aquarius)
कुंभ राशि के स्वामी भी शनि हैं। गणेश जी की कृपा से इस राशि के लोग कम उम्र में ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं। ये लोग बड़ा कारोबार खड़ा करने में सक्षम होते हैं। नौकरी में उच्च पद प्राप्त करते हैं और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। कुंभ राशि के जातक यदि गणेश जी को दुर्वा, लड्डू और लाल वस्त्र अर्पित करें तो जीवन में अपार समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
