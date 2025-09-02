Ganpati Visarjan 2025: इन 6 बातों कि बंध ले गांठ अगर आप भी करने वाले है गणेश विसर्जन

Ganesh Visarjan 2025: गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के स्वागत का त्योहार है, जो दस दिन तक भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जाता है और अंत में विसर्जन के साथ पूरा होता है। साल 2025 में गणेश विसर्जन 6 सितंबर, शनिवार को अनंत चतुर्दशी पर होगा। विसर्जन हमें सिखाता है कि जीवन अस्थायी है और सब कुछ अंत में प्रकृति में मिल जाता है। इस समय पर्यावरण का ध्यान रखना जरूरी है, इसलिए मिट्टी की मूर्ति का ही विसर्जन करें और गंदगी या प्लास्टिक पानी में न डालें। महाराष्ट्र, कर्नाटक और खासकर मुंबई-पुणे में गणपति विसर्जन बड़े जुलूस और “गणपति बप्पा मोरया” के जयकारों के साथ मनाया जाता है।