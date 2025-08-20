  • Home>
  Ganesh Chaturthi Do's and Don'ts: इस बार 27 अगस्त से शुरू होगा 10 दिनों का बप्पा उत्सव, पहले दिन करें ये शुभ काम और भूलकर भी न करें ये गलतियां

Ganesh Chaturthi Do’s and Don’ts: इस बार 27 अगस्त से शुरू होगा 10 दिनों का बप्पा उत्सव, पहले दिन करें ये शुभ काम और भूलकर भी न करें ये गलतियां

Ganesh Chaturthi Do’s and Don’ts: गणेश चतुर्थी 2025 का उत्सव बुधवार 27 अगस्त से शुरू होकर 8 सितंबर तक चलेगा। इस दिन बप्पा की प्रतिमा की स्थापना, कलश स्थापना और पूजा विधि-विधान से की जाती है। पहले दिन घर और पूजा स्थल की साफ-सफाई, सजावट और शुभ मुहूर्त पर प्रतिमा स्थापित करना विशेष महत्व रखता है ,ऐसे में हमें कुछ गलतियों से बचना चाहिए,आइए जानतें हैं इनके बारे में..

By: Shivashakti Narayan Singh Last Updated: August 20, 2025 23:10:01 IST
Ganesh Chaturthi Do's and Don'ts: इस बार 27 अगस्त से शुरू होगा 10 दिनों का बप्पा उत्सव, पहले दिन करें ये शुभ काम और भूलकर भी न करें ये गलतियां
गणेश चतुर्थी के पहले दिन की तैयारी

गणेश चतुर्थी के पहले दिन की सबसे महत्वपूर्ण तैयारी होती है ,इस दिन आपके घर या पूजा पंडाल की सफाई-व्यवस्था पूरी तरह से होनी चाहिए। फूल, रंगोली, और सुंदर सजावट से वातावरण पवित्र और आकर्षक बन जाता है। पूजा स्थल को सजाते समय ध्यान रखें कि जगह पर्याप्त रोशनी वाली हो और

गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्त

गणेश चतुर्थी पर प्रतिमा की स्थापना का समय बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस वर्ष 2025 में गणेश स्थापना के लिए सुबह 11:05 से दोपहर 1:40 तक का समय सबसे शुभ है।

कलश स्थापना

पहले दिन कलश स्थापना भी गणेश पूजा का अहम हिस्सा है। कलश में गंगाजल, आम के पत्ते, सुपारी, सिक्का, अक्षत और कुमकुम डालकर ऊपर से नारियल रखें। कलश भगवान गणेश के आगमन का प्रतीक माना जाता है और इसे प्रतिमा के पास रखना शुभ है।

पहले दिन क्या न करें

गणेश चतुर्थी के पहले दिन चंद्र दर्शन से बचना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन चंद्रमा देखने पर मिथ्या दोष या झूठा कलंक लग सकता है। इसलिए पहले दिन पूजा और स्थापना के समय ध्यान दें कि चंद्रमा का दर्शन न हो।

नकारात्मक विचार और वाद-विवाद से दूर रहें

गणेश चतुर्थी का पहला दिन शांति और सौहार्द्र बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन किसी भी तरह के वाद-विवाद, झगड़े या नकारात्मक बातों से दूर रहना चाहिए।

तुलसी अर्पित करने से बचें

गणेश स्थापना के समय तुलसी अर्पित करना वर्जित माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार, गणेश पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि तुलसी विशेष रूप से विष्णु जी को प्रिय है। गलती से तुलसी चढ़ाने से पहले दिन की पूजा पर असर पड़ सकता है।

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

