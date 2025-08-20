Ganesh Chaturthi Do’s and Don’ts: इस बार 27 अगस्त से शुरू होगा 10 दिनों का बप्पा उत्सव, पहले दिन करें ये शुभ काम और भूलकर भी न करें ये गलतियां

Ganesh Chaturthi Do’s and Don’ts: गणेश चतुर्थी 2025 का उत्सव बुधवार 27 अगस्त से शुरू होकर 8 सितंबर तक चलेगा। इस दिन बप्पा की प्रतिमा की स्थापना, कलश स्थापना और पूजा विधि-विधान से की जाती है। पहले दिन घर और पूजा स्थल की साफ-सफाई, सजावट और शुभ मुहूर्त पर प्रतिमा स्थापित करना विशेष महत्व रखता है ,ऐसे में हमें कुछ गलतियों से बचना चाहिए,आइए जानतें हैं इनके बारे में..