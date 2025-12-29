देश की सुरक्षा को मिला AI का कवच: जानिए NATGRID का नया टूल ‘गांडीव’

Investigation Technology

नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID) खुद एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म है जो कई सरकारी और प्राइवेट डेटाबेस को जोड़ता है ताकि अधिकृत एजेंसियां रियल टाइम में जानकारी एक्सेस कर सकें जिससे हर डिपार्टमेंट से अलग-अलग रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत खत्म हो जाती है.