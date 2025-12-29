देश की सुरक्षा को मिला AI का कवच: जानिए NATGRID का नया टूल ‘गांडीव’
गांडीव NATGRID को डेटा-एक्सेस ग्रिड से बदलकर एक स्मार्ट इंटेलिजेंस टूल में बदल देता है जिसमें सिंगल-पॉइंट सर्च, एडवांस्ड एनालिटिक्स, तेज़ी से लीड जेनरेशन और AI-असिस्टेड इनसाइट्स शामिल हैं.
Gandiva AI Tool
गांडीव एक AI-पावर्ड एनालिटिक्स टूल है जिसे NATGRID में जोड़ा गया है जिसे सिक्योरिटी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के कई सोर्स से डेटा खोजने एनालाइज़ करने और कनेक्ट करने के तरीके को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
NATGRID
यह सिंगल-पॉइंट सर्च, एडवांस्ड एनालिटिकल क्षमताओं, तेज़ लीड जेनरेशन और AI-असिस्टेड इनसाइट्स की सुविधा देकर NATGRID को एक बेसिक डेटा-एक्सेस सिस्टम से एक स्मार्ट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म में अपग्रेड करता है.
National Intelligence Grid
यह टूल फेशियल रिकग्निशन और एंटिटी रिज़ॉल्यूशन जैसे काम कर सकता है उदाहरण के लिए किसी संदिग्ध की इमेज को ऑफिशियल फोटो आइडेंटिटी रिकॉर्ड (जैसे टेलीकॉम KYC, ड्राइविंग लाइसेंस, वगैरह) से मैच करके ज़रूरी डिटेल्स जल्दी से ढूंढ सकता है.
AI Powered Analytics
गांधीवा के ज़रिए की गई रिक्वेस्ट को सेंसिटिविटी लेवल (नॉन-सेंसिटिव, सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव) के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है जिसमें बैंक स्टेटमेंट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और टैक्स डेटा जैसी चीज़ों तक एक्सेस पर ज़्यादा सख्त कंट्रोल होते हैं.
Security Agencies
गांडीव नाम पौराणिक कथाओं से प्रेरित है यह महाभारत में अर्जुन के दिव्य धनुष को दर्शाता है जो शक्तिशाली अंतर्दृष्टि और सटीकता का प्रतीक है.
Investigation Technology
नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID) खुद एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म है जो कई सरकारी और प्राइवेट डेटाबेस को जोड़ता है ताकि अधिकृत एजेंसियां रियल टाइम में जानकारी एक्सेस कर सकें जिससे हर डिपार्टमेंट से अलग-अलग रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत खत्म हो जाती है.
Facial Recognition
NATGRID को नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) से जोड़ने का मतलब है कि गांडीव और यह प्लेटफॉर्म लगभग 119 करोड़ निवासियों के डेमोग्राफिक और पारिवारिक डेटा को एक्सेस और वैलिडेट कर सकते हैं जिससे जांच की सटीकता और स्पीड बेहतर होगी.