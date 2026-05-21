कैसे एक महान पाकिस्तानी पहलवान ने बदल दी दारा सिंह की जिंदगी? वजह जान आंसू नहीं रोक पाएंगे

Dara Singh Film Career: मशहूर पहलवान और भारतीय सिनेमा के लेजेंडरी एक्टर दारा सिंह का कुश्ती छोड़ कभी भी सिनेमा ने नहीं आना चाहते थें. कुश्ती के ज़रिए दुनिया भर में शोहरत हासिल करने के बाद, इंडस्ट्री के हर कोने से फ़िल्ममेकर उनके पास आने लगे. फिर भी, उनका दिल पूरी तरह से कुश्ती के अखाड़े में ही रमा रहा. अगर उनकी मुलाक़ात मशहूर पाकिस्तानी पहलवान गामा पहलवान से न हुई होती, तो शायद वह अपनी पूरी ज़िंदगी कुश्ती के रिंग में ही बिता देते. रुस्तम-ए-हिंद गामा पहलवान के एक ही बयान ने उनके नजरिए को इतनी गहराई से बदल दिया कि उन्होंने एक के बाद एक फ़िल्में साइन करना शुरू कर दिया. भगवान हनुमान के उनके किरदारों ने दारा सिंह को इतनी जबरदस्त शोहरत दिलाई कि पूरे देश के घरों में उनकी पूजा होने लगी. उनके बेटे, विंदू ने खुद यह दिल छू लेने वाली कहानी सुनाई.