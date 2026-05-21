कैसे एक महान पाकिस्तानी पहलवान ने बदल दी दारा सिंह की जिंदगी? वजह जान आंसू नहीं रोक पाएंगे
Dara Singh Film Career: मशहूर पहलवान और भारतीय सिनेमा के लेजेंडरी एक्टर दारा सिंह का कुश्ती छोड़ कभी भी सिनेमा ने नहीं आना चाहते थें. कुश्ती के ज़रिए दुनिया भर में शोहरत हासिल करने के बाद, इंडस्ट्री के हर कोने से फ़िल्ममेकर उनके पास आने लगे. फिर भी, उनका दिल पूरी तरह से कुश्ती के अखाड़े में ही रमा रहा. अगर उनकी मुलाक़ात मशहूर पाकिस्तानी पहलवान गामा पहलवान से न हुई होती, तो शायद वह अपनी पूरी ज़िंदगी कुश्ती के रिंग में ही बिता देते. रुस्तम-ए-हिंद गामा पहलवान के एक ही बयान ने उनके नजरिए को इतनी गहराई से बदल दिया कि उन्होंने एक के बाद एक फ़िल्में साइन करना शुरू कर दिया. भगवान हनुमान के उनके किरदारों ने दारा सिंह को इतनी जबरदस्त शोहरत दिलाई कि पूरे देश के घरों में उनकी पूजा होने लगी. उनके बेटे, विंदू ने खुद यह दिल छू लेने वाली कहानी सुनाई.
गामा पहलवान पाकिस्तान के महान पहलवान थे
गामा पहलवान पाकिस्तान के सबसे महान पहलवान थे. अपनी जवानी के दिनों में, वह अपनी कुश्ती की ताक़त के लिए दुनिया भर में मशहूर थे. हालांकि, अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में, उनकी हालत बिगड़ गई. वह इतने कमज़ोर हो गए थे कि अपने चेहरे से एक मक्खी भी नहीं हटा पाते थे. घर की हालत भी बिगड़ गई थी. जब दारा सिंह को उनकी माली हालत के बारे में पता चला, तो वह गामा पहलवान से उनके घर मिलने गए.
दारा सिंह हमेशा फिल्मों के ऑफर ठुकरा देते थे
यह वह दौर था जब दारा सिंह कुश्ती की दुनिया पर राज करते थे. उन्हें फ़िल्मों के कई ऑफ़र मिले, लेकिन वह लगातार उन्हें ठुकराते रहे. एक इंटरव्यू में, दारा सिंह के बेटे, विंदू दारा सिंह ने अपने पिता और गामा पहलवान के बीच हुई मुलाक़ात के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि डैडी को फ़िल्मों के बड़े-बड़े ऑफ़र मिलते थे, लेकिन वह उन्हें कभी स्वीकार नहीं करते थे. वह बस कुश्ती करना चाहते थे.
कुश्ती के जरिए दारा सिंह को मिला था फेम
दारा सिंह ने कुश्ती के जरिए ही स्टारडम हासिल किया था; इसलिए, जब वह गामा पहलवान से मिलने गए, तो गामा ने उन्हें तुरंत पहचान लिया. अपने पिता की गामा से मुलाक़ात की कहानी सुनाते हुए, विंदू दारा ने कहा कि जब वह गामा के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि गामा अपनी नाक पर बैठी एक मक्खी भी हटाने में असमर्थ थे. तभी किसी ने कहा, पहलवान जी, दारा सिंह आपसे मिलने आए हैं.
गामा पहलवान ने दी दारा सिंह को अहम सीख
भावुक होते हुए, विंदू दारा सिंह ने आगे कहा कि तब गामा पहलवान ने अपना सिर उठाया और डैडी की तरफ देखा. वह बहुत खुश हुए. उन्होंने कहा कि इधर आओ, दारा; आओ और गामा की हालत देखो. दुनिया का सबसे ताक़तवर इंसान आज इस हालत में यहां पड़ा है. अपने अनुभव से सीखते हुए, उन्होंने दारा को सलाह दी कि हमेशा एक बात याद रखना: जब तक तुम जवान हो, तुम्हारा कुश्ती का करियर है. उसके बाद, कुछ नहीं बचता.
अपनी जिंदगी का अंत मेरी तरह मत करना दारा- गामा पहलवान
गामा पहलवान ने दारा सिंह से आगे कहा कि अपनी ज़िंदगी का अंत मेरी तरह मत होने देना. गामा पहलवान की दयनीय हालत देखकर दारा सिंह अतीत में खो गए उन्हें एक पुरानी घटना याद आई जब फ़िल्ममेकर उन्हें अपनी फ़िल्मों में लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह मना कर रहे थे. उन्होंने सोचा कि अभी, मेरा पूरा ध्यान कुश्ती पर है. क्या होगा अगर मैं गामा जैसा बन गया?
गामा पहलवान से विदा लेते हुए दारा सिंह ने तकिए के नीचे रखे पैसे
गामा को विदा करते समय, दारा सिंह ने उनके तकिए के नीचे कुछ पैसे रख दिए और उनसे अपना ख्याल रखने का आग्रह किया. विंदू दारा सिंह ने बताया कि उनके पिता वहाँ से एक कीमती सबक लेकर लौटे; जैसे ही वह मुंबई पहुँचे, उन्होंने फ़िल्में साइन करना शुरू कर दिया. उन्होंने पूरे भारत के कई अन्य पहलवानों को भी फ़िल्मों में काम दिलाने में मदद की, ताकि वे बेहतर गुज़ारा कर सकें और अपने परिवारों का भरण-पोषण कर सकें.
दारा सिंह का फिल्मी करियर
दारा सिंह ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1952 में फ़िल्म संगदिल से की थी. उन्होंने 1962 की फ़िल्म किंग कॉन्ग में अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई. अपने पूरे करियर के दौरान, वह 100 से ज़्यादा हिंदी और पंजाबी फ़िल्मों में नज़र आए. उन्हें अक्सर शक्तिशाली नायकों और धार्मिक पौराणिक कथाओं के पात्रों की भूमिका निभाते हुए देखा जाता था. उन्हें विशेष रूप से 1976 की फ़िल्म बजरंगबली में भगवान हनुमान के चित्रण के लिए याद किया जाता है. उन्होंने रामानंद सागर के टीवी सीरियल रामायण में भी भगवान हनुमान की भूमिका निभाई थी; इस भूमिका ने उन्हें पूरे देश के हर घर में पूजनीय और सम्मानित बना दिया.