‘आप कभी सिक्के के दोनों पहलू नहीं देखते’, एक्टर नसीरुद्दीन शाह पर क्यों भड़के महाभारत के युधिष्ठिर?
Gajendra Chauhan Slams Naseeruddin Shah: BR चोपड़ा की महाभारत में युधिष्ठिर बनकर घर-घर में पहचान बनाने वाले अभिनेता गजेंद्र चौहान इन दिनों अपने एक बयान को लेकर चर्चा में है. इस बार उनके निशाने पर दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह हैं. दरअसर, नसीरुद्दीन ने बीजेपी और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (SRFTI) के छात्रों के मुद्दे पर सरकार की आलोचना की थी. उनके बयान पर गजेंद्र चौहान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.
नसीरुद्दीन शाह ने BJP के बारे में क्या कहा था?
नसीरुद्दीन शाह ने पश्चिम बंगाल चुनाव में BJP की जीत और SRFTI के स्टूडेंट्स के विरोध प्रदर्शन पर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की. उन्होंने BJP को 'खूनी झूठी पार्टी' कहा और आरोप लगाया कि पार्टी उन लोगों से बदला ले रही है जो उसकी विचारधारा और नीतियों से सहमत नहीं हैं.
नसीरुद्दीन शाह ने SRFTI के स्टूडेंट्स के बारे में क्या कहा?
नसीरुद्दीन शाह ने अपने बयान में कहा कि SRFTI के स्टूडेंट्स और भविष्य के फिल्ममेकर्स इस कथित बदले की कार्रवाई के नए शिकार बन रहे हैं. उनके मुताबिक, एडमिनिस्ट्रेशन से जवाबदेही मांगने के बजाय, स्टूडेंट्स को नोटिस दिए जा रहे हैं, उन पर नज़र रखी जा रही है, उन्हें धमकाया जा रहा है और हॉस्टल खाली करने के लिए कहा जा रहा है.
गजेंद्र चौहान ने नसीरुद्दीन शाह को क्यों फटकार लगाई?
नसीरुद्दीन शाह के कमेंट पर रिएक्शन देते हुए गजेंद्र चौहान ने कहा यह बहुत दुख की बात है कि आप उस पार्टी को 'खूनी झूठी पार्टी' कह रहे हैं जो पिछले 12-13 सालों से देश चला रही है. आपको इस पर शर्म आनी चाहिए. देश के 140 करोड़ लोगों ने उस पार्टी को सबसे ऊपर रखा है, और आप उसकी बेइज्ज़ती कर रहे हैं.
आप कभी सिक्के के दोनों पहलू नहीं देखते- गजेंद्र चौहान
गजेंद्र चौहान ने नसीरुद्दीन शाह के एक्टिंग टैलेंट की तारीफ़ की, लेकिन उनके पॉलिटिकल विचारों से सहमत नहीं थे. उन्होंने कहा, आप एक शानदार आर्टिस्ट हैं. आप एक अच्छे इंसान हैं. लेकिन मैंने देखा है कि आपके ट्वीट और वीडियो सिर्फ़ एक तरफ़ का पक्ष लेते हैं. आप कभी सिक्के के दोनों पहलू नहीं देखते.