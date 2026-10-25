‘आप कभी सिक्के के दोनों पहलू नहीं देखते’, एक्टर नसीरुद्दीन शाह पर क्यों भड़के महाभारत के युधिष्ठिर?

Gajendra Chauhan Slams Naseeruddin Shah: BR चोपड़ा की महाभारत में युधिष्ठिर बनकर घर-घर में पहचान बनाने वाले अभिनेता गजेंद्र चौहान इन दिनों अपने एक बयान को लेकर चर्चा में है. इस बार उनके निशाने पर दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह हैं. दरअसर, नसीरुद्दीन ने बीजेपी और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (SRFTI) के छात्रों के मुद्दे पर सरकार की आलोचना की थी. उनके बयान पर गजेंद्र चौहान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.