Amisha Patel Net Worth: सनी देओल से भी ज्यादा अमीर हैं अमीषा पटेल? एक्ट्रेस की नेटवर्थ ने उड़ाए लोगों के होश
Amisha Patel Net Worth: सनी देओल और अमीषा पटेल “गदर” और “गदर 2” में एक साथ दिखे थे. फैंस को इन फिल्मों में उनके किरदार तारा और सकीना बहुत पसंद आए थे. “गदर 2” के बाद, सनी देओल की “जाट” और “बॉर्डर 2” जैसी फिल्में रिलीज हुई हैं, जबकि अमीषा पटेल बड़े पर्दे से दूर रही हैं. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बिना किसी फिल्म रोल के भी अमीषा पटेल सनी देओल से ज्यादा अमीर हैं. आइए जानते हैं कि इन दोनों “गदर” स्टार्स के पास कितनी दौलत है.
गदर के 25 साल
सनी देओल की फिल्म "गदर" ने हाल ही में 25 साल पूरे किए हैं. एक्टर कल "गदर" की 25वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में शामिल हुए थे. एक्टर अब "गदर 3" में नजर आएंगे. फिल्म डायरेक्टर अनिल शर्मा ने कन्फर्म किया है कि गदर 3 की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है. इन सबके बीच, आइए सनी देओल की नेट वर्थ के बारे में बात करते हैं.
सनी देओल की नेट वर्थ कितनी है?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह ₹130 करोड़ से ₹220 करोड़ ($15–$26 मिलियन USD) के बीच होने का अनुमान है.बॉलीवुड सुपरस्टार की दौलत उनकी फिल्मों की ज़बरदस्त बॉक्स-ऑफिस सफलता, ब्रांड एंडोर्समेंट और रियल एस्टेट और बिज़नेस जैसे अलग-अलग कामों की वजह से काफ़ी बढ़ी है.
बॉर्डर 2 के लिए सनी देओल की फीस
गौर करने वाली बात यह है कि सनी देओल अपनी फिल्मों के लिए मोटी फीस लेते हैं. उन्होंने बॉर्डर 2 के लिए ₹50 करोड़ चार्ज किए थे.मुंबई में उनके कई बंगले और विदेशों में प्रॉपर्टी हैं. सनी के पास करोड़ों की कारें भी हैं.
अमीषा पटेल की नेट वर्थ कितनी है?
अमीषा पटेल पिछले 26 सालों से बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टिव हैं, हालांकि उनकी कुछ ही फिल्में हिट हुई हैं. कई सालों के ब्रेक के बाद, 2023 में उनकी फिल्म गदर 2 रिलीज़ हुई, जो ब्लॉकबस्टर रही. उसके बाद से उनकी कोई फिल्म रिलीज़ नहीं हुई है. इसके बावजूद, अमीषा एक शानदार लाइफस्टाइल जीती हैं, यहां तक कि नेट वर्थ में सनी देओल से भी आगे हैं.अमीषा पटेल की कुल संपत्ति 280 करोड़ है.
फिल्मों के अलावा इन चीजों से कमाती हैं अमीषा
फिल्मों के बिना भी, अमीषा ब्रांड एंडोर्समेंट, स्टेज शो और अपनी रेंटल प्रॉपर्टी से हर महीने करोड़ों कमाती हैं.उनकी महीने की इनकम 1 से 2 करोड़ के बीच है, और उनकी सालाना इनकम लगभग 25 करोड़ है.
एक शो के लिए चार्ज करती हैं लाखों
वह एक शो के लिए 50 से 80 लाख रुपये चार्ज करती हैं.
मुंबई के एक पॉश इलाके में एक शानदार घर
अमीषा पटेल के पास मुंबई के एक पॉश इलाके में एक शानदार घर है, जिसे उन्होंने खुद डिजाइन किया है.इसके अलावा, उनके पास पाली हिल में कई प्रीमियम रेंटल प्रॉपर्टी हैं. उनके पास करोड़ों की कारें भी हैं.