Amisha Patel Net Worth: सनी देओल से भी ज्यादा अमीर हैं अमीषा पटेल? एक्ट्रेस की नेटवर्थ ने उड़ाए लोगों के होश

Amisha Patel Net Worth: सनी देओल और अमीषा पटेल “गदर” और “गदर 2” में एक साथ दिखे थे. फैंस को इन फिल्मों में उनके किरदार तारा और सकीना बहुत पसंद आए थे. “गदर 2” के बाद, सनी देओल की “जाट” और “बॉर्डर 2” जैसी फिल्में रिलीज हुई हैं, जबकि अमीषा पटेल बड़े पर्दे से दूर रही हैं. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बिना किसी फिल्म रोल के भी अमीषा पटेल सनी देओल से ज्यादा अमीर हैं. आइए जानते हैं कि इन दोनों “गदर” स्टार्स के पास कितनी दौलत है.