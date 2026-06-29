‘गदर 3’ से ‘पुष्पा 3’ तक, इन फिल्मों के तीसरे पार्ट का फैंस को है बेसब्री से इंतजार; देखें लिस्ट
Part 3 Movies Making: भारतीय सिनेमा में सीक्वल फिल्मों का चलन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन किसी फिल्म का तीसरा पार्ट बनना अपने आप में बड़ी बात होती है. इसका मतलब है कि फिल्म के किरदार और कहानी दर्शकों के बीच खास पहचान बना चुके हैं और निर्माता भी इसे आगे बढ़ाने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं. फिलहाल बॉलीवुड और साउथ की कई बड़ी फिल्मों के तीसरे पार्ट पर काम चल रहा है. आइए जानते हैं उन फिल्मों के बारे में, जिनका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
बॉर्डर 3
सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' की गणतंत्र दिवस 2026 रिलीज बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही. फिल्म के मेकर्स ने आगे की योजना की घोषणा कर दी. जेपी दत्ता फिल्म्स के निर्माता भूषण कुमार और निधि दत्ता ने 'बॉर्डर 3' को हरी झंडी दे दी है. सनी देओल मुख्य भूमिका में बने रहेंगे, साथ ही वरुण धवन भी, जो इस साल सीक्वल के साथ इस फ्रेंचाइज से जुड़े थे.
गदर 3
सनी देओल की बहुचर्चित फिल्म गदर फ्रैंचाइज़ की गाथा अभी समाप्त नहीं हुई है. निर्देशक अनिल शर्मा ने पुष्टि की है कि गदर 3 पर काम शुरू हो चुका है. सनी देओल अपनी भूमिका में वापस आएंगे, और अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा की भी वापसी की उम्मीद है. हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक रिलीज डेट की घोषणा नहीं हुई है.
पुष्पा 3
निर्देशक सुकुमार ने पुष्टि की है कि अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 3' बन रही है और प्री-प्रोडक्शन का काम पहले ही शुरू हो चुका है. अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना इस सीरीज की तीसरी और आखिरी फिल्म में पुष्पा और श्रीवल्ली के किरदार में वापसी करेंगे. हालांकि, फिल्म की रिलीज को लेकर अभी अन्य कोई जानकारी नहीं है.
केजीएफ चैप्टर 3
होम्बले फिल्म्स ने यश अभिनीत 'KGF: चैप्टर 3' की पुष्टि करते हुए एक वीडियो जारी किया है जिसमें अगले चैप्टर के जल्द आने का वादा किया गया है. निर्देशक प्रशांत नील ने पुष्टि की है कि स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी है और तैयार है.
दृश्यम 3
अजय देवगन अभिनीत फिल्म 'दृश्यम 3' की शूटिंग पूरी हो चुकी है और अब फिल्म पोस्ट-प्रोडक्शन के चरण में है. निर्देशक अभिषेक पाठक ने पुष्टि की है कि फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को गांधी जयंती के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म में अजय देवगन, तब्बू और श्रिया सरन अपनी पुरानी भूमिकाओं में नजर आएंगे, जबकि जयदीप अहलावत और प्रकाश राज भी अहम किरदारों में दिखाई देंगे.
हेरा फेरी 3
कई सालों तक घोषणाओं, फिल्म के टलने और कानूनी विवादों के बाद 'हेरा फेरी 3' एक बार फिर चर्चा में है. निर्देशक प्रियदर्शन ने पुष्टि की है कि फिल्म की शूटिंग 2026 में शुरू नहीं होगी. हालांकि, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका निर्माण 2026 के आखिर तक शुरू हो सकता है और फिल्म 2027 में रिलीज हो सकती है. इस फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल एक बार फिर राजू, श्याम और बाबूराव के अपने लोकप्रिय किरदारों में नजर आएंगे.