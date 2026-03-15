FWB relationship: फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स क्या होता है? इस रिश्ते के नियम और मतलब समझें

FWB relationship: आज की तेज़ रफ्तार जिंदगी में रिश्तों के मायने तेजी से बदल रहे हैं. पहले जहां रिश्ते अक्सर लंबे समय के कमिटमेंट और सामाजिक परंपराओं पर आधारित होते थे, वहीं अब कई लोग अपनी स्वतंत्रता, करियर और निजी प्राथमिकताओं के अनुसार रिश्ते चुन रहे हैं. इसी बदलती सोच के बीच “फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स (FWB)” का कॉन्सेप्ट तेजी से चर्चा में आया है.