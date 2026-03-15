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FWB relationship: फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स क्या होता है? इस रिश्ते के नियम और मतलब समझें

FWB relationship: आज की तेज़ रफ्तार जिंदगी में रिश्तों के मायने तेजी से बदल रहे हैं. पहले जहां रिश्ते अक्सर लंबे समय के कमिटमेंट और सामाजिक परंपराओं पर आधारित होते थे, वहीं अब कई लोग अपनी स्वतंत्रता, करियर और निजी प्राथमिकताओं के अनुसार रिश्ते चुन रहे हैं. इसी बदलती सोच के बीच “फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स (FWB)” का कॉन्सेप्ट तेजी से चर्चा में आया है.


By: Ranjana Sharma | Last Updated: March 15, 2026 9:05:19 PM IST

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बदलते रिश्तों की दुनिया में नया ट्रेंड

आज की तेज़ रफ्तार जिंदगी में रिश्तों की परिभाषा भी बदल रही है. लोग अब अपने जीवन के लक्ष्यों और आज़ादी के मुताबिक रिश्ते चुन रहे हैं. इन्हीं में से एक है “फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स (FWB)” रिश्ता.

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क्या होता है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स रिश्ता?

आज की तेज़ रफ्तार जिंदगी में रिश्तों की परिभाषा भी बदल रही है. लोग अब अपने जीवन के लक्ष्यों और आज़ादी के मुताबिक रिश्ते चुन रहे हैं. इन्हीं में से एक है “फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स (FWB)” रिश्ता.

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पारंपरिक रिलेशनशिप से क्यों है अलग

फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वह रिश्ता होता है जिसमें दो लोग दोस्त भी होते हैं लेकिन उनके बीच पारंपरिक रोमांटिक कमिटमेंट या भविष्य की योजना नहीं होती.

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लोग क्यों चुनते हैं FWB रिश्ता

आज की व्यस्त जिंदगी में कई लोग पारंपरिक रिश्तों के लिए समय नहीं निकाल पाते. ऐसे में FWB व्यवस्था उन्हें बिना बड़े कमिटमेंट के साथ और अंतरंगता का अनुभव देती है.

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FWB शुरू करने से पहले सोचने वाली बातें

इस तरह के रिश्ते में कदम रखने से पहले यह समझना जरूरी है कि क्या आप भावनाओं और शारीरिक संबंधों को अलग रख सकते हैं. कई बार भावनात्मक जुड़ाव भी हो सकता है.

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स्पष्ट सीमाएं और अपेक्षाएं जरूरी

FWB रिश्ते को सही तरीके से निभाने के लिए दोनों लोगों के बीच स्पष्ट नियम और सीमाएं तय होना जरूरी है, ताकि बाद में गलतफहमियां या मनमुटाव न हो.

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FWB रिश्ते के फायदे क्या हैं

इस रिश्ते में स्वतंत्रता, कम दबाव और निजी जीवन पर ध्यान देने की आजादी मिलती है. साथ ही दोस्ती के कारण भरोसा और सहजता भी बनी रहती है.

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क्या FWB रिश्ता आपके लिए सही है?

इस रिश्ते में जाने से पहले खुद से सवाल पूछना जरूरी है-क्या आप ईर्ष्या, भावनात्मक लगाव और संभावित बदलावों को संभाल पाएंगे? सही फैसला वही है जो आपको मानसिक रूप से सहज लगे.

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