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Funny Jokes: संस्कृत में पत्नी को क्या कहते हैं? टीचर के पूछने पर मोनू ने दिया ऐसा जवाब, सुनकर ठहाके लगाएंगे

Funny Jokes of the Day: सेहतमंद रहने के लिए अच्छा खानपान ही नहीं, बल्कि अच्छी हवा हंसी-मजाक भी जरूरी है. ये आपको हेल्दी रखने में अहम भूमिका निभाती है. अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. हेल्थ एक्सपर्ट भी खुश रहने की सलाह देते हैं. बता दें कि, आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. इन जोक्स को पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर…

 

 

 


By: Lalit Kumar | Published: May 20, 2026 12:06:37 PM IST

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हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे ये वायरल जोक्स

टीचर- संस्कृत में पत्नी को क्या कहते हैं?
मोनू- संस्कृत छोड़िये सर,
किसी भी भाषा में पत्नी को कुछ
नहीं कह सकते !!

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हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे ये वायरल जोक्स

पत्नी- मैं रोज पूजा करती हूं... 
काश एक दिन श्री कृष्ण  के दर्शन हो जाएं... 
पति- एकबार मीराबाई बनकर जहर पी लो... 
फिर देख श्रीकृष्ण तो क्या 
तुझे सारे भगवान नजर आ जायेंगे !!

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हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे ये वायरल जोक्स

सोनू- तुम्हारी भैंस की एक आंख तो खराब है,
फिर तुम इसके हजार रुपये क्यों मांग रहे हो?
मोनू- तुम्हें दूध के लिए भैंस चाहिए या फिर 
नैन-मटक्का करने के लिए !!

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हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे ये वायरल जोक्स

पत्नी- मैं घर छोड़ कर जा रही हूं...
पति- मैं भी बाबा के पास जा रहा हूं...
पत्नी- मुझे मांगने के लिए?
पति- नहीं, बताने के लिए कि 
कृपा आनी शुरू हो गयी है !!

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हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे ये वायरल जोक्स

डॉक्टर- अब आप खतरे से बहार हैं, 
फिर भी आप इतना डर क्यों रहे हो?
मरीज- जिस ट्रक से मेरा एक्सीडेंट हुआ था 
उस ट्रक पर लिखा था "ज़िन्दगी रही तो फिर मिलेंगे" !!

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हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे ये वायरल जोक्स

संता रोटी का एक निवाला खुद खा रहा था 
और एक निवाला साथ में बैठी मुर्गी को खिला रहा था...
बंता- ये क्या कर रहे हो?
संता- चिकन के साथ रोटी खा रहा हूं !!

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