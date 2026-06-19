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Funny Jokes: मेरी बीबी बहुत परेशान करती है, इससे बचने का उपाय बता दो, फिर साधु की बात सुन ठहाके लगाएंगे

Funny Joke of the Day: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग हंसना भूल गए हैं. इसलिए ज्यादातर लोग तनाव में रहते हैं. इसका स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है. ऐसे में यदि आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लीजिए. दरअसल, हंसने से न सिर्फ आपका मन प्रसन्न रहेगा, बल्कि आप तनाव से भी छुटकारा पा सकते हैं. योग गुरु और हेल्थ एक्सपर्ट्स अक्सर लोगों को ज्यादा से ज्यादा हंसने की सलाह देते हैं. आपको हंसने और हंसाने के लिए हम रोज लेकर आते हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने यह सफर…


By: Lalit Kumar | Published: June 19, 2026 5:47:49 PM IST

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Funny Jokes: मेरी बीबी बहुत परेशान करती है, इससे बचने का उपाय बता दो, फिर साधु की बात सुन ठहाके लगाएंगे - Photo Gallery
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हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे ये वायरल जोक्स

पति- बाबा जी, मेरी बीबी बहुत परेशान करती है.
बाबा- तो इसमें मैं क्या करूं बच्चा?
पति- कोई उपाय बता दो, ताकि वो परेशान न करें.
बाबा- अरे पागल, उपाय होता तो मैं साधु क्यों बनता.

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पत्नी: मैं घर छोड़कर जा रही हूं
पति: ठीक है, जाते-जाते WiFi का पासवर्ड दे जाना.

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टीचर: बताओ, आलस क्या होता है?
छात्र: जब पढ़ने का मन न करे… और पढ़ाई भी न करें.

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हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे ये वायरल जोक्स

दोस्त: तू इतना चुप क्यों रहता है?
दूसरा: क्योंकि मैं बोलता हूं तो लोग हंसते हैं.

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पापा: मोबाइल छोड़ो और पढ़ाई करो
बेटा: पापा, पढ़ाई मोबाइल में ही है
पापा: क्या पढ़ रहे हो?
बेटा: “गेम कैसे जीतें”.

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पत्नी: मैं मोटी लग रही हूं क्या?
पति: नहीं… बस थोड़ी-सी…
पत्नी: क्या थोड़ी-सी?
पति: समझदार.

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डॉक्टर: आपको क्या समस्या है?
मरीज: नींद नहीं आती
डॉक्टर: मोबाइल चलाना बंद करो
मरीज: तो फिर जीएंगे कैसे?.

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लड़का: मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूं.
लड़की: अच्छा?
लड़का: हां, पर अभी नहीं… मम्मी बुला रही हैं.

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हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे ये वायरल जोक्स

टीचर: बताओ, सबसे तेज क्या चलता है?
छात्र: दिमाग
टीचर: कैसे?
छात्र: क्योंकि मैं पढ़ते-पढ़ते कहीं और पहुंच जाता हूं.

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