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Funny Jokes: सिर दर्द की गोली कहीं पेट में न चली जाए! बंता के पूछने पर संता के जवाब पर छूट जाएगी हंसी

Funny Jokes of the Day: ये सच है कि, सेहतमंद रहने के लिए अच्छा खानपान ही नहीं, बल्कि अच्छी हवा हंसी-मजाक भी जरूरी है. ये आपको हेल्दी रखने में अहम भूमिका निभाती है. अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. हेल्थ एक्सपर्ट भी खुश रहने की सलाह देते हैं. बता दें कि, आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. इन जोक्स को पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर…


By: Lalit Kumar | Published: May 21, 2026 1:36:32 PM IST

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हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे ये वायरल जोक्स

संता पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था 
बंता ने पूछा- क्या हो गया?
संता- कुछ नहीं, सिर दर्द की गोली खाई है
कही पेट में न चली जाए !!

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हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे ये वायरल जोक्स

पत्नी पति से- अजी सुनते हो, पड़ोस की पिंकी को 
गणित में 100 में से 99 अंक मिले है..
पति- अच्छा, तो 1 अंक कहां गया?
पत्नी- अपना बेटा लेकर आया है !!

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हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे ये वायरल जोक्स

सोनू- मां खुशखबरी है, हम दो से तीन हो गए है...
मां- बधाई हो बेटा, क्या हुआ है बेटा या फिर बेटी?
सोनू- ना बेटा और ना बेटी मैंने दूसरी शादी कर ली है !!

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हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे ये वायरल जोक्स

भिखारी- कुछ खाने को दे दो बेटा मैं बहुत लाचार हूं.
आदमी- देखने में तो हट्टे-कट्टे हो फिर लाचार किससे हो?
भिखारी- अपनी आदत से !!

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हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे ये वायरल जोक्स

सोनू- ओए तेरा सिर कैसे फट गया?
मोनू- चप्पल से पत्थर तोड़ रहा था...
सोनू- लेकिन उसमे सिर कहां से आया ?
सोनू- बगल से गुजरते हुए एक आदमी ने कहा
कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया करो !!

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हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे ये वायरल जोक्स

मुंह दिखाई पर पति ने पत्नी को गुलाब का फूल भेंट दिया.
पत्नी- कुछ सोने की चीज दो.
पति- ये तकिया ले और जाकर सो जा !!

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