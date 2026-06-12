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Jija Sali Jokes: जीजू, मैं कितनी सुंदर लग रही हूं? फिर जीजा ने दिया ऐसा जवाब, सुनकर नहीं रुकेगी हंसी

Joke of the day: ये सच है कि, चुटकुले हमारे जीवन का एक खास और मजेदार हिस्सा होते हैं. यही तो हैं जो हमें खुलकर हंसने का मौका देती हैं और भाग-दौड़ भरी जिंदगी में तनाव कम करती है. जब हम हंसते हैं, तो हमारा मूड अच्छा हो जाता है और आस-पास का माहौल भी खुशनुमा बन जाता है. हेल्थ एक्सपर्ट भी खुश रहने की सलाह देते हैं. अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर…


By: Lalit Kumar | Last Updated: June 12, 2026 6:21:29 PM IST

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Jija Sali Jokes: जीजू, मैं कितनी सुंदर लग रही हूं? फिर जीजा ने दिया ऐसा जवाब, सुनकर नहीं रुकेगी हंसी - Photo Gallery
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हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे ये वायरल जोक्स

साली: जीजू, मैं कितनी सुंदर लग रही हूं?
जीजा: एकदम फिल्म स्टार!
साली: ओह... सच में?
जीजा: हां, बस फिल्म का नाम “डरावनी रात” है.

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हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे ये वायरल जोक्स

जीजा: तुम्हारी बहन बहुत गुस्सा करती है.
साली: जीजू, आप ही ने तो कहा था “फायर वाली लड़की चाहिए”.

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हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे ये वायरल जोक्स

जीजा: अगर मैं मर गया तो तुम क्या करोगी?
साली: सीधा आपकी जगह जीजू ढूंढ लूंगी.

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हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे ये वायरल जोक्स

साली: जीजू, आप मेरी शादी में क्या गिफ्ट दोगे?
जीजा: तुम्हें मेरी जैसी किस्मत नहीं दे सकता.

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हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे ये वायरल जोक्स

जीजा: तुम्हारी बहन से डर लगता है.
साली: तो मुझसे शादी कर लेते.
जीजा: अब पछताए होत क्या…

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हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे ये वायरल जोक्स

साली: जीजू, आप इतने हैंडसम क्यों हो?
जीजा: क्योंकि मैं रोज तुम्हारी बहन को देखता हूं… और फिर खुद को.

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