बिना जिम जाए, घर पर करें मजेदार वर्कआउट्स और अपने शरीर को बनाए चुस्त-दुरुस्त
  बिना जिम जाए, घर पर करें मजेदार वर्कआउट्स और अपने शरीर को बनाए चुस्त-दुरुस्त

बिना जिम जाए, घर पर करें मजेदार वर्कआउट्स और अपने शरीर को बनाए चुस्त-दुरुस्त

आज के बिजी लाइफ में जिम जाना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम फिटनेस को नजरअंदाज कर दें.  घर पर ही सही तरीके से और मजेदार एक्‍सरसाइज करके आप अपने शरीर को हेल्दी और मजबूत रख सकते हैं.  सही तरीके की होम वर्कआउट्स से आप कैलोरी बर्न कर सकते हैं, मसल्स मजबूत कर सकते हैं और एनर्जी बढ़ा सकते हैं. 

By: Anuradha Kashyap | Published: October 3, 2025 8:14:36 AM IST

1/9
1/9

वार्म-अप स्ट्रेच

व्यायाम शुरू करने से पहले शरीर को तैयार करना जरूरी है, वार्म-अप स्ट्रेच से मसल्स हलके होते हैं और चोट का खतरा कम होता है. अपने हाथ, पैर और कंधों को हल्के स्ट्रेच करें, इसे 5-7 मिनट करें ताकि शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़े.

2/9
2/9

जम्पिंग जैक

जम्पिंग जैक एक बेहतरीन कार्डियो एक्सरसाइज है, इससे कैलोरी बर्न होती है और हार्ट रेट बढ़ता है. रोजाना 1-2 मिनट के सेट में करें, इसे घर में किसी भी खाली जगह पर आसानी से किया जा सकता है.

3/9
3/9

स्क्वाट्स

स्क्वाट्स पैर और ग्लूट्स के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है इसके लिए आपको धीरे-धीरे नीचे बैठना होता है और फिर ऊपर उठना होता हैं. इसे 10-15 बार दोहराएं, यह एक्सरसाइज मसल्स को टोन करने और स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद करती है.

4/9
4/9

पुश-अप्स

पुश-अप्स से हाथ, चेस्ट और कंधों की मसल्स मजबूत होती हैं, इसे आराम से जमीन पर या दीवार के सहारे भी किया जा सकता है. रोजाना 8-12 पुश-अप्स करने से बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है.

5/9
5/9

लंजेस

लंजेस से पैर और ग्लूट्स मजबूत होते हैं, पहले एक पैर आगे रखें और धीरे-धीरे नीचे बैठें, फिर ऊपर उठें सेम चीज दूसरे पैर के साथ भी करें . यह एक्सरसाइज बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में भी मदद करती है, इसे हर दिन 10-12 रिपीट करें .

6/9
6/9

प्लैंक

प्लैंक पेट और कोर मसल्स के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, इसे जमीन पर 30-60 सेकंड तक करें . सही पोजीशन में रहने से कमर मजबूत होती है और बॉडी स्टेबल रहती है.

7/9
7/9

माउंटेन क्लाइंबर

माउंटेन क्लाइंबर कार्डियो और कोर दोनों के लिए बढ़िया है, इसे 30 सेकंड-1 मिनट तक तेज स्पीड में करे जिससे कैलोरी बर्न होती है और पैरों, हाथों की मसल्स एक्टिव रहती हैं.

8/9
8/9

बर्पीज़

बर्पीज़ फुल बॉडी वर्कआउट है इसे धीरे-धीरे शुरू करें, पहले जमीन पर झुकें, पुश-अप पोजीशन लें और फिर खड़े होकर हाथ ऊपर उठाएं . 5-8 बार करे, यह एक्सरसाइज बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाती है और फटाफट कैलोरी बर्न करती है.

9/9
9/9

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

बिना जिम जाए, घर पर करें मजेदार वर्कआउट्स और अपने शरीर को बनाए चुस्त-दुरुस्त - Photo Gallery

