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पेट्रोल-डीजल महंगा? फ्यूल क्रेडिट कार्ड से हर साल बचा सकते हैं हजारों रुपये! समझें कैसे

Fuel Credit Card Benefits: आज के समय में गाड़ी चलाना पहले की तुलना में काफी महंगा हो गया है. रोज़ ऑफिस जाना हो, बच्चों को स्कूल छोड़ना हो या रोजमर्रा के कामों के लिए बाहर निकलना हो, पेट्रोल-डीजल का खर्चा महीने के बजट पर बड़ा असर डालता है. हालांकि ईंधन के दाम हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन सही तरीके से पेमेंट करके कुछ पैसे जरूर बचाए जा सकते हैं. फ्यूल क्रेडिट कार्ड इसी काम में मदद करते हैं.


By: Shubahm Srivastava | Published: March 15, 2026 6:28:10 PM IST

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बढ़ते फ्यूल खर्च की समस्या

पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं. ऐसे में जिन लोगों को रोज़ाना गाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है, उनके लिए हर महीने का फ्यूल खर्च काफी ज्यादा हो जाता है. छोटे-छोटे तरीकों से की गई बचत साल भर में बड़ी रकम में बदल सकती है.

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फ्यूल क्रेडिट कार्ड क्या होता है

फ्यूल क्रेडिट कार्ड एक खास तरह का क्रेडिट कार्ड होता है, जिसे खास तौर पर पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए डिजाइन किया गया है. इस कार्ड से पेमेंट करने पर आपको रिवॉर्ड प्वाइंट, कैशबैक और कई अन्य फायदे मिलते हैं.

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How Cashback Helps You Save

जब आप फ्यूल क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल पंप पर पेमेंट करते हैं, तो बैंक आपको कुछ प्रतिशत कैशबैक देता है. इसका मतलब यह है कि आपके खर्च किए गए पैसों का एक हिस्सा आपको वापस मिल जाता है. यही छोटी-छोटी रकम मिलकर बड़ी बचत बन जाती है.

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1% सरचार्ज से मिलती है राहत

अक्सर पेट्रोल पंप पर कार्ड से पेमेंट करने पर करीब 1% अतिरिक्त चार्ज लगाया जाता है. लेकिन फ्यूल क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पर यह सरचार्ज आमतौर पर माफ हो जाता है. इससे भी साल भर में अच्छी बचत हो सकती है.

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सही कार्ड चुनना क्यों जरूरी है

हर फ्यूल क्रेडिट कार्ड हर पेट्रोल पंप पर समान लाभ नहीं देता. कुछ कार्ड खास तेल कंपनियों के पंप पर ज्यादा फायदा देते हैं. इसलिए कार्ड चुनते समय यह जरूर देखें कि आपके आसपास कौन-सा पेट्रोल पंप ज्यादा इस्तेमाल होता है.

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बचत की सीमा को समझें

ज्यादातर फ्यूल क्रेडिट कार्ड में कैशबैक या रिवॉर्ड की एक मासिक या वार्षिक सीमा होती है. इसका मतलब यह है कि एक निश्चित सीमा के बाद आपको अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा. इसलिए कार्ड की शर्तें पहले से समझ लेना जरूरी है.

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जिम्मेदारी से करें इस्तेमाल

क्रेडिट कार्ड का सबसे जरूरी नियम है कि उसका बिल समय पर चुकाया जाए. अगर आप बिल समय पर नहीं भरते, तो बैंक भारी ब्याज लगा सकता है, जिससे आपकी बचत खत्म हो सकती है.

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साल भर में कितनी हो सकती है बचत

अगर कोई व्यक्ति हर महीने लगभग 6,000 रुपये का पेट्रोल भरवाता है, तो फ्यूल क्रेडिट कार्ड की मदद से वह साल भर में लगभग 2,000 से 3,000 रुपये तक बचा सकता है. यानी सही तरीके से कार्ड इस्तेमाल करके फ्यूल खर्च को थोड़ा कम किया जा सकता है.

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