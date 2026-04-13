Sticker fruits: भूलकर भी न खाएं स्टिकर वाले फल, शरीर में पहुंचा रहे हैं खतरनाक केमिकल…जानिए कैसे करें बचाव

Sticker fruits: फल और सब्जियां हमारी सेहत के लिए बेहद जरूरी मानी जाती हैं, लेकिन इन्हें सही तरीके से साफ न करने पर ये फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकती हैं, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने हाल ही में चेतावनी जारी की है कि बाजार से आने वाले फलों और सब्जियों पर लगे स्टिकर और उन पर मौजूद रसायन सेहत के लिए खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए इन्हें सिर्फ पानी से धोना काफी नहीं है.