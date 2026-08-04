‘असली घी’ के चक्कर में कहीं आप भी तो केमिकल नहीं खा रहे? FSSAI की सख्ती के बाद, घर पर ही कीजिए 7 आसान टेस्ट से ‘दूध का दूध’ और ‘घी का घी’!

How To Check Purity of Ghee: खाने का स्वाद बढ़ाना हो या घर बैठे सेहत ही क्यों न बनानी हो, शुद्ध देसी घी का नाम आते ही मुंह में पानी आ जाता है. लेकिन जरा ठहरिए. हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने मशहूर कंपनी डाबर इंडिया को अपने प्रोडक्ट्स पर ‘100% शुद्धता’ (100% Purity) के दावे वाले लेबल हटाने का निर्देश दिया है. FSSAI का कहना है कि ऐसे दावे भ्रामक और अस्पष्ट होते हैं. इस आदेश के बाद शहद, नारियल तेल और खासकर गाय के घी की प्योरिटी को लेकर मार्केट में बड़ी बहस छिड़ गई है. हालांकि घी पूरी तरह शुद्ध है या नहीं, इसकी पक्की पुष्टि तो केवल लैब टेस्ट से ही हो सकती है, लेकिन कुछ आसान घरेलू तरीकों से आप घटिया मिलावट का अंदाजा जरूर लगा सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही 7 आसान तरीके.