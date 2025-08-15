झड़ रहे हैं बाल और हो रही है कमजोरी, तो इन दालों का करें सेवन Vitamin B12 की कमी होगी पूरी

Benefits of Vitamin B12 : विटामिन B12 शरीर के लिए बेहद जरूरी पोषक तत्व है, जो न केवल हमारी ऊर्जा बल्कि दिमाग और नसों के सही कामकाज में भी मदद करता है। इसकी कमी से थकान, कमजोरी, याददाश्त की समस्या और एनीमिया जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। बाजार में सप्लीमेंट्स तो मिलते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे प्राकृतिक तरीके से भी बढ़ा सकते हैं। खास बात यह है कि एक साधारण सी दाल आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी को तेजी से पूरा कर सकती है। इस दाल को आप अपने रोज के खाने में आसानी से शामिल कर सकते हैं और इसके स्वाद का भी आनंद ले सकते हैं। आइए जानते हैं, इस खास दाल को कैसे खाएं ताकि विटामिन B12 बुलेट की स्पीड से शरीर में पहुंचे और लंबे समय तक इसकी कमी न हो।