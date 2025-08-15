झड़ रहे हैं बाल और हो रही है कमजोरी, तो इन दालों का करें सेवन Vitamin B12 की कमी होगी पूरी
Benefits of Vitamin B12 : विटामिन B12 शरीर के लिए बेहद जरूरी पोषक तत्व है, जो न केवल हमारी ऊर्जा बल्कि दिमाग और नसों के सही कामकाज में भी मदद करता है। इसकी कमी से थकान, कमजोरी, याददाश्त की समस्या और एनीमिया जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। बाजार में सप्लीमेंट्स तो मिलते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे प्राकृतिक तरीके से भी बढ़ा सकते हैं। खास बात यह है कि एक साधारण सी दाल आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी को तेजी से पूरा कर सकती है। इस दाल को आप अपने रोज के खाने में आसानी से शामिल कर सकते हैं और इसके स्वाद का भी आनंद ले सकते हैं। आइए जानते हैं, इस खास दाल को कैसे खाएं ताकि विटामिन B12 बुलेट की स्पीड से शरीर में पहुंचे और लंबे समय तक इसकी कमी न हो।
दाल खाने के अलग-अलग फायदे
यह खास दाल है चना दाल, जिसमें प्रोटीन, फाइबर और जरूरी पोषक तत्वों के साथ विटामिन B12 की भरपूर मात्रा होती है। यह न केवल शरीर को ऊर्जा देती है, बल्कि मांसपेशियों को मजबूत करने और खून की कमी दूर करने में भी मदद करती है। चना दाल का नियमित सेवन आपके मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है और पाचन को दुरुस्त रखता है।
चना दाल को रातभर पानी में भिगोकर के फायदे
चना दाल को रातभर पानी में भिगोकर सुबह खाने से विटामिन B12 का अवशोषण बहुत तेज़ हो जाता है। भिगोने से दाल में मौजूद एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं, जिससे पोषक तत्व शरीर में बेहतर तरीके से पहुंचते हैं। सुबह इसे हल्का उबालकर सलाद या चटनी के साथ खाया जा सकता है। यह तरीका खासकर उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्हें थकान, सुस्ती या शरीर में कमजोरी महसूस होती है।
अंकुरित चना दाल को नाश्ते में खानें के फायदे
अंकुरित चना दाल विटामिन B12 का बेहतरीन प्राकृतिक स्रोत है। जब दाल अंकुरित होती है, तो इसमें विटामिन और मिनरल्स की मात्रा बढ़ जाती है। इसे कच्चा सलाद के रूप में, नींबू और हल्के मसालों के साथ खाया जा सकता है। अंकुरित चना दाल पाचन में हल्की होती है और दिनभर ऊर्जा बनाए रखती है।
चना दाल को सूप बना के पिने के फायदे
चना दाल का सूप बनाकर पीना भी विटामिन B12 पाने का आसान और स्वादिष्ट तरीका है। इसमें आप लहसुन, अदरक और हल्दी डाल सकते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। यह सूप हल्का, पौष्टिक और पचने में आसान होता है, खासकर सर्दियों या बारिश के मौसम में। गर्म सूप न केवल पेट को आराम देता है।
चने के आटे से भरे हुए परांठा खाने के फायदे
चना दाल भरकर बने परांठे स्वाद और सेहत का बेहतरीन मेल हैं। उबली हुई दाल में हरा धनिया, अदरक और हल्के मसाले डालकर इसे परांठे में भरें और घी या तेल में हल्का सेंकें। यह नाश्ते के लिए शानदार विकल्प है, खासकर बच्चों और युवाओं के लिए।
दाल खिचड़ी खाने के फायदे।
चना दाल को चावल के साथ खिचड़ी बनाकर खाना एक पौष्टिक और हल्का विकल्प है। इसमें आप सब्जियां जैसे गाजर, मटर और पालक भी डाल सकते हैं, जिससे विटामिन और मिनरल्स की मात्रा और बढ़ जाती है। खिचड़ी पचने में आसान होती है और पेट को लंबे समय तक भरा रखती है।
