khushi mukherjee के अतरंगी कारनामे, जिन्हें जानकर आप रह जाएंगे दंग
खुशी मुखर्जी हमेशा से अपने हॉट और बोल्ड फोटोशूट्स से जहां वो इंटरनेट का पारा बढ़ा देती हैं, इसी वजह से उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना परता है लेकिन इस बात पर उन्हे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है तो चलिए जानते है खुशी मुखर्जी के बारे में कुछ खास बाते
खुशी मुखर्जी की लाइफ के बारे में
खुशी मुखर्जी एक एक्ट्रेस, मॉडेल साथ ही आन्ट्रप्रनुर और प्रडूसर भी है , साथ ही हम आपको ये भी बता दे की खुशी मुखर्जी का खुद का पर्डक्शन हाउस है जिसका नाम है "खुशी मुखर्जी एनर्टैन्मन्ट "और उन्होंने तमिल ,तेलुगु साथ ही हिंदी मूवीज में भी काम कर रखा है ।
आखिर किस किस मूवी में खुशी मुखर्जी ने काम किया है
खुशी मुखर्जी ने MTV ,लव स्कूल ,जैसे शोज में काम कर रखा है साथ ही फादरहुड,नादान जैसी ऐडल्ट मूवीज में भी काम कर रखा है और अब खुशी मुखर्जी जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली है।
खुशी मुखर्जी को आलोचना का सामना क्यों करना पड़ता है?
खुशी मुखर्जी हमेशा अपने शॉर्ट ड्रेस , बोल्ड फोटोशूट और बिना कपड़ो के शूट के लिए अक्षर ट्रोल किया जाता है, लेकिन किसी भी बात से फर्क नहीं परता है।
खुशी मुखर्जी की कॉन्ट्रोवर्सी
खुशी मुखर्जी हर टाइम अपने कपड़ो को लेकर और या फिर अपनी ऐडल्ट मूवी को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी में बनी रहती है, और हालही ही में उन्होंने काफी सारे बोल्ड शूट करवाया है जिसे देखने के बाद लोगों ने उन्हे काफी बुरा भी कहा है।
खुशी मुखर्जी के बारे में एक बड़ी खबर
खुशी मुखर्जी के घर में हालही में चोरी हुई थी जिसमे उनके 25 लाख रुपए और साथ में सोने के गहने घर से गायब हो गए है,जिसका आरोप उन्होंने अपने मैड पर लगाया है ।
disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.