कॉकटेल की ‘वेरोनिका’ से लेकर ‘रानी पद्मावती’ तक, दीपिका पादुकोण के 6 सबसे बेमिसाल किरदार, देखें list

इस समय जहां ‘कॉकटेल 2’ (Cocktail 2) सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है, वहीं दूसरी ओर ‘2012’ में आई फिल्म कॉकटेल से इसकी तुलना भी हो रही है. दीपिका पादुकोण ने अपने करियर के शुरूआती दौर में ही इस फिल्म को किया था और इस फिल्म में उनके अभिनय को समीक्षकों की काफी तारीफ मिली थी. यूं तो दीपिका पादुकोण ने लगभग हर फिल्म में ही बेहतरीन अभिनय किया है, लेकिन कुछ फिल्मों में उनका किरदार और अभिनय कल्ट बन गया है. आइये जानते हैं दीपिका पादुकोण द्वारा निभाए गए कालजयी किरदारों के बारे में: