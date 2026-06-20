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कॉकटेल की ‘वेरोनिका’ से लेकर ‘रानी पद्मावती’ तक, दीपिका पादुकोण के 6 सबसे बेमिसाल किरदार, देखें list

इस समय जहां ‘कॉकटेल 2’ (Cocktail 2) सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है, वहीं दूसरी ओर ‘2012’ में आई फिल्म कॉकटेल से इसकी तुलना भी हो रही है. दीपिका पादुकोण ने अपने करियर के शुरूआती दौर में ही इस फिल्म को किया था और इस फिल्म में उनके अभिनय को समीक्षकों की काफी तारीफ मिली थी. यूं तो दीपिका पादुकोण ने लगभग हर फिल्म में ही  बेहतरीन अभिनय किया है, लेकिन कुछ फिल्मों में उनका किरदार और अभिनय कल्ट बन गया है. आइये जानते हैं दीपिका पादुकोण द्वारा निभाए गए कालजयी किरदारों के बारे में:


By: Shivangi Shukla | Published: June 20, 2026 4:05:27 PM IST

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कॉकटेल - Photo Gallery
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कॉकटेल

कॉकटेल में उन्होंने वेरोनिका नाम की एक लड़की का किरदार निभाया था. इस फिल्म में दीपिका ने शहर में रहने वाली लड़की जो बिगड़ी हुई दिखाई देती है, लेकिन अंदर से अकेली है; का किरदार निभाया है. फिल्म में उनका अभिनय काफी शानदार था.

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इस फिल्म में दीपिका ने एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया है जिसे दुश्मन गैंगस्टर के परिवार के लड़के से प्रेम हो जाता है. कर्तव्य, प्यार और दुश्मनी के बीच में उलझी हुई लड़की के किरदार 'लीला' को दीपिका ने अपने अभिनय से जीवंत कर दिया था.

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पद्मावत

रानी पद्मावती का ऐतिहासिक किरदार और उनके त्याग और जौहर का दीपिका पादुकोण ने इतनी खूबसूरती से अभिनय किया कि रानी पद्मावती का नाम सामने आते ही जहन में दीपिका की रानी पद्मावती के रूप में छवि ही उभरती है.

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पीकू

अमिताभ बच्चन और इरफान खान जैसे दिग्गज कलाकारों के सामने कहीं से भी दीपिका का किरदार और अभिनय कमजोर नहीं दिखाई देता. दीपिका इस फिल्म में पूरी तरह से एक बंगाली वर्किंग और अनमैरिड लड़की के किरदार में ढल जाती हैं.

Tags:
bollywoodDeepika Padukoneentertainment
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