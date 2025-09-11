‘Thama’ से लेकर Ek Deewane Ki Deewaniyat’ तक, अक्टूबर में सिनेमाघरों में लगेगा सितारों का मेला

द ताज स्टोरी

द ताज स्टोरी इसमें आपको परेश रावल देखने को मिलेंगे और ये मूवी आगरा के ताजमहल के सवालों के ऊपर बेस्ड है और अगर आपको विवाद से भरी मूवी पसंद है तो आपको ये भी जरूर पसंद आयेगी और हम आपको ये भी बता दे की ये मूवी 31अक्टूबर 2025 सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली हैं।