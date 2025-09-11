  • Home>
  • ‘Thama’ से लेकर Ek Deewane Ki Deewaniyat’ तक, अक्टूबर में सिनेमाघरों में लगेगा सितारों का मेला

‘Thama’ से लेकर Ek Deewane Ki Deewaniyat’ तक, अक्टूबर में सिनेमाघरों में लगेगा सितारों का मेला

अगर आप इस अक्टूबर में फ्री रहने वाले है और मूवीज देखने के शौकिन भी है , तो तैयार हो जाइए क्योंकि इस बार आपको देखने को मिलेगा कॉमेडी, एक्शन, हॉरर और रोमांस का मासाला तो चलिए जानते ऐसी मूवीज के बारे में जो आपके दिन और रात दोनों को रोशन कर देगा

By: Komal Kumari Last Updated: September 11, 2025 11:19:56 IST
1/10

बॉक्स ऑफिस की धमाकेदार मूवीज

इस दिवाली आने वाली है कुछ खास मूवीज जिसे देखने के बाद आपका वीकेंड भी दिवाली की लाइटस की तरह आपके वीकेंड भी जगमगाने लगेगी।

2/10

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी

अगर आपको भी परम सुंदरी जैसे रोम-कोम मूवी देखना पसंद है तो ये वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की न्यू आने वाली आपको काफी पंसद आयेगी और ये फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमा हॉल में रिलीज होने वाली हैं।

3/10

थामा

अगर आपको हॉरर मूवी पसंद है तो इस अक्टूबर आपको 21 तारीख को आपको थामा मूवी जरूर देखना चाहिए। इस मूवी में आपको काफी जाने-माने एक्टर देखने को मिलेंगे जैसे आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना,नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल नजर आऐंगे।

4/10

एक दीवाने की दीवानियत

एक बार फिर से हर्षवर्धन राणे आपको सिनेमा हॉल में देखने को मिलेंगे जिसमें एक्टर के संग सोनम बाजवा नजर आएंगी जो 21अक्टूबर को रिलीज होने वाली हैं।

5/10

दुल्हनिया ले आएगी

दुल्हनिया ले आएगी मूवी 16 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली हैं,इसमें आपको खुशाली कुमार,महेश मांजरेकर और पीयूष मिश्रा नजर आएंगे।

6/10

वन टू चा चा चा

ये एक कॉमेडी मूवी है जो 31 अक्टूबर 2025 को थिएटर में रिलीज होने वाली हैं। इस मूवी में आपको आशुतोष राणा , अनंत वी जोशी, अभिमन्यु सिंह , मुकेश तिवारी और कई अलग - अलग जाने माने एक्टरस देखने को मिलेंगे।

7/10

द ताज स्टोरी

द ताज स्टोरी इसमें आपको परेश रावल देखने को मिलेंगे और ये मूवी आगरा के ताजमहल के सवालों के ऊपर बेस्ड है और अगर आपको विवाद से भरी मूवी पसंद है तो आपको ये भी जरूर पसंद आयेगी और हम आपको ये भी बता दे की ये मूवी 31अक्टूबर 2025 सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली हैं।

8/10

डूड

ये एक तमिल मूवी है जो अक्टूबर या फिर नवंबर तक रिलीज हो जाएगी इसमे आपको मिस्ट्री, थ्रिल देखने को मिलेगी इस मूवी में आपको प्रदीप रंगनाथन, ममिता बैजू, सरथकुमार देखने को मिलेंगे।

9/10

अक्टूबर में मनोरंजन का बम

ये फिल्मों में आपको सस्पेन्स , थ्रिल , कॉमेडी , हॉरर सारे तरीके के मूवी देखने को मिलेंगे आपका इस अक्टूबर 2025 में आप भी देख सकते है।

10/10

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

