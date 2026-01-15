Pongal Food: पोंगल सिर्फ त्योहार नहीं…जानें वहां के खाने की बेस्ट और टेस्टी रेसीपी
Pongal Food: पोंगल सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि कृतज्ञता और स्वाद का उत्सव है. दक्षिण भारत में इसे चावल, दाल, गुड़, मसाले और घी से बनाया जाता है. मीठा, नमकीन या मसालेदार हर तरह का पोंगल खुशबूदार और पौष्टिक होता है.
पोंगल
पोंगल सिर्फ फसल मनाने का दिन नहीं है. ये एक तरह से ‘शुक्रिया’ कहने का तरीका है. दक्षिण भारत में इसे अलग-अलग तरह से बनाया जाता है, जिसमें चावल, दाल, गुड़, मसाले और घी मिलते हैं, और ये बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है.
मीठा सक्कराई पोंगल
ये पोंगल मीठा होता है. इसमें चावल, मूंग दाल, गुड़, घी, काजू और खुशबूदार मसाले मिलते हैं. ये त्योहारों और मंदिर में भोग लगाने के लिए बनाया जाता है.
क्लासिक वेन पोंगल
ये नमकीन पोंगल है. इसमें चावल, दाल, काली मिर्च, जीरा, अदरक और घी होता है. इसे नारियल की चटनी या सांभर के साथ खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है.
मिलेट पोंगल
इसमें चावल की जगह बाजरे जैसी हल्की अनाज ली जाती है. ये हल्का, हेल्दी और पेट भरने वाला होता है और स्वाद भी पारंपरिक जैसा ही रहता है.
नारियल दूध मीठा पोंगल
इस पोंगल में पानी की बजाय नारियल का दूध होता है. इससे ये ज्यादा क्रीमी और मीठा बनता है. गुड़ और इलायची का स्वाद इसमें और भी अच्छा लगता है.
कारा पोंगल
अगर आपको मसाले पसंद हैं तो ये पोंगल बहुत अच्छा है. इसमें काली मिर्च, जीरा, करी पत्ते और घी ज्यादा होता है. ये ठंडी सुबह या बारिश के मौसम में खाने के लिए बहुत बढ़िया होता है.
रेस्टोरेंट स्टाइल घी पोंगल
ये पोंगल धीरे-धीरे पकाकर और ज्यादा घी डालकर बनाया जाता है. इसका स्वाद बहुत अच्छा और खुशबूदार होता है. इसे वड़ा और ताजी चटनी के साथ खाने में मजा आता है.