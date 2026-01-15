Pongal Food: पोंगल सिर्फ त्योहार नहीं…जानें वहां के खाने की बेस्ट और टेस्टी रेसीपी

पोंगल

पोंगल सिर्फ फसल मनाने का दिन नहीं है. ये एक तरह से ‘शुक्रिया’ कहने का तरीका है. दक्षिण भारत में इसे अलग-अलग तरह से बनाया जाता है, जिसमें चावल, दाल, गुड़, मसाले और घी मिलते हैं, और ये बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है.