  • Home>
  • Gallery»
  • Airlift से Chhapaak तक: सच्ची कहानियों पर बनी हिंदी फिल्में जो दिखाती हैं हकीकत का आईना

Airlift से Chhapaak तक: सच्ची कहानियों पर बनी हिंदी फिल्में जो दिखाती हैं हकीकत का आईना

बॉलीवुड की फिल्मों में जब असली कहानियों को पर्दे पर उतारा जाता है तो उनका असर और भी गहरा होता है। असली घटनाओं और किरदारों से जुड़ी फिल्में दर्शकों के दिल को छू जाती हैं, क्योंकि वे सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि हकीकत का आईना भी होती हैं। इन फिल्मों में संघर्ष, हिम्मत, जीत और कभी-कभी बलिदान की कहानियां होती हैं, जो हमें प्रेरित करती हैं। तो चलिए जानते हैे बेहतरीन बॉलीवुड फिल्मों के बारे में, जो असली कहानियों पर आधारित हैं। ये फिल्में न केवल हिट रहीं बल्कि समाज और दर्शकों के दिलों पर भी गहरी छाप छोड़ गईं।

By: Komal Kumari Last Updated: August 16, 2025 21:24:07 IST
Follow us on
Google News
Akshay Kumar's Airlift is based on the Iraq-Kuwait war of 1990. - Photo Gallery
1/7

अक्षय कुमार की एयरलिफ्ट 1990 के इराक-कुवैत युद्ध पर आधारित है

अक्षय कुमार की एयरलिफ्ट 1990 के इराक-कुवैत युद्ध के दौरान हुई एक असाधारण घटना पर आधारित है। उस वक्त करीब 1,70,000 भारतीय कुवैत में फंसे थे और भारत सरकार ने उन्हें सुरक्षित स्वदेश लाने का सबसे बड़ा नागरिक बचाव अभियान चलाया। फिल्म में अक्षय कुमार ने रंजीत कटियाल का किरदार निभाया है, जो शुरुआत में खुद को सुरक्षित रखने की सोचता है लेकिन हालात बदलने पर हजारों भारतीयों की जिम्मेदारी उठाता है। यह फिल्म न केवल इमोशनल है बल्कि गर्व से भर देने वाली भी है।

Airlift से Chhapaak तक: सच्ची कहानियों पर बनी हिंदी फिल्में जो दिखाती हैं हकीकत का आईना - Photo Gallery
2/7

बहादुर एयरहोस्टेस नीरजा भनोट की सच्ची कहानी

नीरजा बहादुर एयरहोस्टेस नीरजा भनोट की सच्ची कहानी है। 1986 में पैन एएम फ्लाइट 73 को आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। उस वक्त नीरजा भनोट, जो हेड पर्सर थीं, यात्रियों को बचाने के लिए डटकर खड़ी रहीं। उन्होंने कई यात्रियों की जान बचाई लेकिन खुद गोली लगने से शहीद हो गईं।

Chhapaak is a film based on the life of acid attack survivor Laxmi Agarwal. - Photo Gallery
3/7

छपाक एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल की जिंदगी पर आधारित फिल्म

दीपिका पादुकोण अभिनीत छपाक एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल की जिंदगी पर आधारित है। यह फिल्म उस दर्दनाक घटना और उसके बाद की संघर्षपूर्ण यात्रा को दिखाती है जब लक्ष्मी ने समाज के सामने निडर होकर अपनी आवाज उठाई। फिल्म में न केवल उनके दर्द को उजागर किया गया है बल्कि यह भी दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने हिम्मत जुटाकर महिलाओं के लिए आवाज बुलंद की और एसिड अटैक के खिलाफ मुहिम छेड़ी।

The movie Dangal is based on the wrestling of two girls. - Photo Gallery
4/7

दंगल मूवी जो दो लड़कियों की पहलवानी पर आधारित है

दंगल पहलवान महावीर सिंह फोगाट और उनकी बेटियों गीता-बबिता फोगाट की प्रेरणादायक कहानी है। हरियाणा जैसे राज्य में, जहां लड़कियों को खेलों से दूर रखा जाता था, महावीर सिंह ने समाज की परवाह किए बिना अपनी बेटियों को पहलवानी सिखाई। शुरुआत में बेटियां विरोध करती हैं लेकिन धीरे-धीरे वे पिता के सपने को अपनाती हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करती हैं।

Manikarnika is a film based on the heroic saga of Rani Lakshmibai of Jhansi. - Photo Gallery
5/7

मणिकर्णिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरगाथा पर आधारित फिल्म

मणिकर्णिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरगाथा पर आधारित फिल्म है। कंगना रनौत ने रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभाया और उनकी बहादुरी, त्याग और अदम्य साहस को बड़े पर्दे पर जीवंत किया। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ अपनी छोटी सी सेना के साथ लड़ाई लड़ी और बलिदान दिया।

MS Dhoni The Untold Story - Photo Gallery
6/7

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जिंदगी पर आधारित फिल्म

एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जिंदगी पर आधारित है। फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत ने धोनी का किरदार निभाया और उनके संघर्षों को पर्दे पर उतारा। फिल्म दिखाती है कि कैसे एक छोटे शहर का लड़का रेलवे की नौकरी से निकलकर कड़ी मेहनत, धैर्य और जुनून के दम पर दुनिया का सबसे सफल कप्तान बनता है। इसमें धोनी के निजी जीवन, रिश्तों और क्रिकेट करियर की अहम झलकियां हैं।

inkhabar Disclaimer - Photo Gallery
7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Airlift से Chhapaak तक: सच्ची कहानियों पर बनी हिंदी फिल्में जो दिखाती हैं हकीकत का आईना - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Airlift से Chhapaak तक: सच्ची कहानियों पर बनी हिंदी फिल्में जो दिखाती हैं हकीकत का आईना - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Airlift से Chhapaak तक: सच्ची कहानियों पर बनी हिंदी फिल्में जो दिखाती हैं हकीकत का आईना - Photo Gallery
Airlift से Chhapaak तक: सच्ची कहानियों पर बनी हिंदी फिल्में जो दिखाती हैं हकीकत का आईना - Photo Gallery
Airlift से Chhapaak तक: सच्ची कहानियों पर बनी हिंदी फिल्में जो दिखाती हैं हकीकत का आईना - Photo Gallery
Airlift से Chhapaak तक: सच्ची कहानियों पर बनी हिंदी फिल्में जो दिखाती हैं हकीकत का आईना - Photo Gallery
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?