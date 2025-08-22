Biryani से लेकर Gulab Jamun तक, भारत की शान जिन्हें पूरी दुनिया ने किया सलाम

भारतीय भोजन सिर्फ स्वाद का नहीं, बल्कि संस्कृति का भी प्रतीक है। हर राज्य का खाना अपनी अलग पहचान रखता है और जब यही खाना विदेशों तक पहुंचे, तो लोगों ने इसे दिल से अपनाया। मसालों की खुशबू, रंगों की विविधता और पकाने के अनोखे तरीकों ने भारतीय व्यंजनों को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध बना दिया है।सब कुछ विदेशी लोगों को भी उतना ही भाता है जितना भारतीयों को। यही कारण है कि भारतीय भोजन अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है।