Biryani से लेकर Gulab Jamun तक, भारत की शान जिन्हें पूरी दुनिया ने किया सलाम
भारतीय भोजन सिर्फ स्वाद का नहीं, बल्कि संस्कृति का भी प्रतीक है। हर राज्य का खाना अपनी अलग पहचान रखता है और जब यही खाना विदेशों तक पहुंचे, तो लोगों ने इसे दिल से अपनाया। मसालों की खुशबू, रंगों की विविधता और पकाने के अनोखे तरीकों ने भारतीय व्यंजनों को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध बना दिया है।सब कुछ विदेशी लोगों को भी उतना ही भाता है जितना भारतीयों को। यही कारण है कि भारतीय भोजन अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है।
लंबे बासमती चावल से बनने वाला हैदराबादी बिरयानी
बिरयानी भारतीय खाना की शान है। लंबे बासमती चावल, मसालों की खुशबू और मुलायम मांस या सब्जियों का मिश्रण इसे बेहद खास बनाता है। हैदराबादी बिरयानी अपनी अलग पहचान रखती है, वहीं लखनऊ और कोलकाता की बिरयानी भी उतनी ही लोकप्रिय है।
दिल्ली की पहचान बटर चिकन
दिल्ली की पहचान बटर चिकन अब पूरी दुनिया का फेवरेट बन चुकी है। इस डिश में चिकन को टमाटर की क्रीमी ग्रेवी, मक्खन और मसालों में पकाया जाता है, जिससे इसका स्वाद बेहद मुलायम और लाजवाब बनता है।
मसालेदार आलू से बना भारत का मशहूर समोसा
समोसा भारत का सबसे मशहूर स्नैक है, जो अब पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। बाहर से करारा और अंदर से मसालेदार आलू, मटर या पनीर की फिलिंग इसे खास बनाती है।
पनीर टिक्का जो शाकाहारी लोगों के लिए किसी जादू से कम नहीं
पनीर टिक्का शाकाहारी लोगों के लिए किसी जादू से कम नहीं है। इसमें पनीर के टुकड़ों को मसालों और दही में मेरिनेट करके तंदूर में पकाया जाता है।
दिल्ली और पंजाब की पहचान मसालेदारऔर मुलायम छोले भटूरे
दिल्ली और पंजाब की पहचान बना छोले भटूरे आज पूरी दुनिया में मशहूर है। मसालेदार छोले और मुलायम, फूले हुए भटूरे का मेल हर किसी को पसंद आता है। यह व्यंजन खासकर लंच या ब्रंच के लिए परफेक्ट माना जाता है।
चाशनी में डुबे हुए गुलाब जामुन
मीठे की बात हो और गुलाब जामुन का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दूध से बनी हुई नरम-नरम गोलियां, जिन्हें चीनी की चाशनी में डुबोया जाता है, हर किसी का दिल जीत लेती हैं। यह मिठाई त्योहारों और शादियों की शान होती है।
Disclaimer
: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.