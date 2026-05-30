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सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेकर आइवी लीग की डिग्री तक, बेहद पढ़ी-लिखी हैं बॉलीवुड की ये हस्तियां, देखें list

बॉलीवुड हस्तियों को लेकर लोगों की ये आम धारणा रहती है कि उनका पढाई-लिखाई से विशेष लगाव नहीं होता, लेकिन कई सेलेब्रिटीज ऐसे हैं जिनके पास बड़ी-बड़ी डिग्रियां हैं. बल्कि कुछ बॉलीवुड सेलेब्रिटी तो आइवी लीग की डिग्री से लेकर इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई कर चुके हैं. कई एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ऐसे हैं, जिनका ऐकेडमिक बैकग्राउंड काफी अच्छा है. आइये जानते हैं उनके बारे में!


By: Shivangi Shukla | Published: May 30, 2026 5:15:31 PM IST

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तापसी पन्नू ने दिल्ली के गुरु तेग बहादुर प्रौद्योगिकी संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की थी। फिल्मों में आने से पहले तापसी ने कुछ समय तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम भी किया था।

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