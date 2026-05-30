सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेकर आइवी लीग की डिग्री तक, बेहद पढ़ी-लिखी हैं बॉलीवुड की ये हस्तियां, देखें list

सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेकर आइवी लीग की डिग्री तक, बेहद पढ़ी-लिखी हैं बॉलीवुड की ये हस्तियां, देखें list
बॉलीवुड हस्तियों को लेकर लोगों की ये आम धारणा रहती है कि उनका पढाई-लिखाई से विशेष लगाव नहीं होता, लेकिन कई सेलेब्रिटीज ऐसे हैं जिनके पास बड़ी-बड़ी डिग्रियां हैं. बल्कि कुछ बॉलीवुड सेलेब्रिटी तो आइवी लीग की डिग्री से लेकर इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई कर चुके हैं. कई एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ऐसे हैं, जिनका ऐकेडमिक बैकग्राउंड काफी अच्छा है. आइये जानते हैं उनके बारे में!
तापसी पन्नू
तापसी पन्नू ने दिल्ली के गुरु तेग बहादुर प्रौद्योगिकी संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की थी। फिल्मों में आने से पहले तापसी ने कुछ समय तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम भी किया था।
परिणीति चोपड़ा
परिणीति चोपड़ा ने इंग्लैंड के मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ट्रिपल ऑनर्स डिग्री हासिल की। अभिनेत्री बनने से पहले, उन्होंने यश राज फिल्म्स की मार्केटिंग टीम में काम किया था।
अमिताभ बच्चन
अमिताभ बच्चन ने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोरीमल कॉलेज से विज्ञान की पढ़ाई की है। भारतीय फिल्म उद्योग में नाम कमाने और इतने बड़े सेलेब्रिटी बनने के बाद भी, बच्चन ने अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि को कभी नहीं भुलाया.
अमीशा पटेल
अमीशा पटेल ने अमेरिका के मैसाचुसेट्स स्थित टफ्ट्स विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की और शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए. शिक्षा के अलावा, वे एक उत्कृष्ट नृत्यांगना के रूप में भी जानी जाती हैं और शास्त्रीय नृत्य का प्रदर्शन कर चुकी हैं.
सारा अली खान
सारा अली खान ने न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। सारा अपनी अभिनय प्रतिभा, बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास से बोलने की क्षमता के लिए जानी जाती हैं।