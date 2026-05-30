सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेकर आइवी लीग की डिग्री तक, बेहद पढ़ी-लिखी हैं बॉलीवुड की ये हस्तियां, देखें list

बॉलीवुड हस्तियों को लेकर लोगों की ये आम धारणा रहती है कि उनका पढाई-लिखाई से विशेष लगाव नहीं होता, लेकिन कई सेलेब्रिटीज ऐसे हैं जिनके पास बड़ी-बड़ी डिग्रियां हैं. बल्कि कुछ बॉलीवुड सेलेब्रिटी तो आइवी लीग की डिग्री से लेकर इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई कर चुके हैं. कई एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ऐसे हैं, जिनका ऐकेडमिक बैकग्राउंड काफी अच्छा है. आइये जानते हैं उनके बारे में!