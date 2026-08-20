गुमनाम गलियों से ग्लोबल स्टारडम तक: जानिए किन गांव-कस्बों ने दिए हैं बॉलीवुड को उसके सबसे बड़े सितारे?
क्या आपने कभी सोचा है कि मायानगरी मुंबई की चकाचौंध और चमकती दुनिया के बीच, पर्दे पर जादू बिखेरने वाले हमारे ये चहेते बॉलीवुड स्टार्स असल में कहां से आते हैं? आज भले ही ये सितारे मुंबई और बॉलीवुड का बड़ा नाम बन चुके हैं, लेकिन इनकी शुरुआत देश के बेहद छोटे, गुमनाम और दूरदराज के गांवों या कस्बों से हुई थी. केरल के शांत गांवों से लेकर हिमाचल की ठंडी वादियों और उत्तर प्रदेश के खेतों से लेकर बिहार के छोटे से ठिकानों तक, इन कलाकारों ने अपनी मिट्टी की महक को अपने साथ संजोकर रखा है. किसी ने बचपन में गन्ने के खेतों की सैर की, तो कोई नदी के ठंडे पानी में गोता लगाते हुए बड़ा हुआ. संघर्ष और सपनों का यह सफर हर स्टार के लिए अलग था, लेकिन सबकी जड़ें उन छोटे कस्बों में मजबूती से जुड़ी हैं, जिन्होंने भारत को उसके सबसे बड़े और बेहतरीन सितारे दिए हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही 10 मशहूर बॉलीवुड स्टार्स और उनके छोटे शहरों के सफर की दिलचस्प कहानी.
10. कंगना रनौत
हिमाचल प्रदेश के छोटे से गांव भंभला में जन्मी कंगना रनौत आज भी अपनी पहाड़ी संस्कृति और परंपराओं से मजबूती से जुड़ी हुई हैं. स्कूल के स्टेज पर कलाकारी दिखाने वाली कंगना ने घर वालों के विरोध के बावजूद बगावत की और घर छोड़कर मुंबई का रुख किया. 'फैशन', 'तनु वेड्स मनु' और 'क्वीन' जैसी फिल्मों से उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाकर अपनी एक अलग पहचान बनाई.
9. धर्मेंद्र देओल
बॉलीवुड के 'हीमैन' और एवरग्रीन स्टार धर्मेंद्र का जन्म पंजाब के साहनेवाल गांव में हुआ था. हिंदी सिनेमा के प्रति उनका पागलपन ऐसा था कि वह अपने शांत कस्बे से लुधियाना के मिनर्वा थिएटर तक अक्सर चक्कर लगाया करते थे. 'शोले' जैसी कई फिल्मों में काम करने वाले धरम पाजी को साल 1997 में फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से नवाजा गया.
8. पंकज त्रिपाठी
पंकज त्रिपाठी का बचपन बिहार के बेलसंद गांव में बिना किसी आधुनिक सुख-सुविधा के, नदियों में डुबकी लगाने और पेड़ों के नीचे फल खाने में बीता. पिता के सपोर्ट से सरकारी नौकरी करते हुए एक्टिंग में हाथ आजमाने वाले पंकज आज 'ओकारा', 'फुकरे' और 'मसां' जैसी फिल्मों से लेकर ओटीटी की दुनिया के बेताज बादशाह बन चुके हैं.
7. मनोज बाजपेयी
बिहार के एक छोटे से गांव बेलवा से ताल्लुक रखने वाले मनोज बाजपेयी ने मेथड एक्टिंग की एक नई मिसाल पेश की है. घास-फूस की छत वाले स्कूल से पढ़ाई करने वाले मनोज जब भी शहर जाते, सिनेमाघरों में फिल्में देखना उनका जुनून था. कड़े संघर्ष के बाद राम गोपाल वर्मा की फिल्म 'सत्य' से उन्हें जो बड़ा ब्रेक मिला, उसने इतिहास रच दिया.
6. अर्जुन रामपाल
मध्य प्रदेश के जबलपुर में जन्मे अर्जुन रामपाल का शुरुआती करियर दिल्ली में एक फैशन मॉडल के रूप में शुरू हुआ था. रोहित भाई के डिजाइन से चमकने वाले अर्जुन ने जल्द ही फिल्मों की दुनिया का रुख किया. 'डॉन', 'रॉक ऑन' और 'रा.वन' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम करने वाले अर्जुन को अपने वकीलों वाले परिवार और बचपन की गर्मियों की छुट्टियां आज भी खूब याद आती हैं.
5. विद्या बालन
केरल के पलक्कड़ जिले के पुथूर में जन्मी विद्या बालन आज उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में हैं जो अपने दम पर पूरी फिल्म को संभाल सकती हैं. हालांकि वह स्कूल के दिनों में ही परिवार के साथ मुंबई शिफ्ट हो गईं, लेकिन आज भी उनका अपने पुश्तैनी शहर से गहरा लगाव है. वह अक्सर अपनी जड़ों से जुड़ी यादें ताजा करने वहां जाती रहती हैं.
4. नवाजुद्दीन सिद्दीकी
मुजफ्फरनगर के छोटे से कस्बे बुढ़ाना में जन्मे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. खेतों में काम करने से लेकर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) तक का उनका सफर बेहद प्रेरणादायक है. 'सरफरोश' से छोटा सा रोल शुरू करने वाले नवाज आज 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' और 'सैकेड गेम्स' जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए इंडस्ट्री के बेहतरीन कलाकारों में गिने जाते हैं.
3. परिणीति चोपड़ा
परिणीति चोपड़ा ने अपना बचपन अंबाला के हरे-भरे खेतों और गन्ने के बीच बिताया. प्रियंका चोपड़ा से प्रेरणा लेकर उन्होंने फिल्मों में आने का फैसला किया और 'लेडीज वर्सेज रिक्की बहल' से अपनी फिल्मी पारी शुरू की. आज भी वह अपनी सादगी और हैप्पी-गो-लकी गर्ल वाली इमेज के लिए दर्शकों के दिलों पर राज करती हैं.
2. वहीदा रहमान
लीजेंड्री एक्ट्रेस वहीदा रहमान आज भी 'कागज के फूल' और 'त्रिशूल' जैसी शानदार फिल्मों के लिए याद की जाती हैं. तमिलनाडु के चेंगलपट्टू की संस्कृति उनके अंदर बचपन से ही रच-बस गई थी. उन्होंने कम उम्र में ही भरतनाट्यम की ट्रेनिंग ली और एक तेलुगु फिल्म से अपने अभिनय सफर की शुरुआत करते हुए सिल्वर स्क्रीन पर अपनी एक अलग पहचान बनाई.
1. अनुष्का शर्मा
एक आर्मी ऑफिसर के घर अयोध्या में जन्मी अनुष्का शर्मा ने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर बॉलीवुड में एक खास मुकाम हासिल किया है. उनका बचपन देश के कई छोटे शहरों में बीता और फिर वे बेंगलुरु में बस गईं. मुंबई में मॉडलिंग से करियर शुरू करने के बाद, उन्होंने साल 2008 में फिल्म 'रब ने बना दी जोड़ी' से धमाकेदार एक्टिंग डेब्यू किया और कई सुपरहिट फिल्में दीं.