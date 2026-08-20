गुमनाम गलियों से ग्लोबल स्टारडम तक: जानिए किन गांव-कस्बों ने दिए हैं बॉलीवुड को उसके सबसे बड़े सितारे?

क्या आपने कभी सोचा है कि मायानगरी मुंबई की चकाचौंध और चमकती दुनिया के बीच, पर्दे पर जादू बिखेरने वाले हमारे ये चहेते बॉलीवुड स्टार्स असल में कहां से आते हैं? आज भले ही ये सितारे मुंबई और बॉलीवुड का बड़ा नाम बन चुके हैं, लेकिन इनकी शुरुआत देश के बेहद छोटे, गुमनाम और दूरदराज के गांवों या कस्बों से हुई थी. केरल के शांत गांवों से लेकर हिमाचल की ठंडी वादियों और उत्तर प्रदेश के खेतों से लेकर बिहार के छोटे से ठिकानों तक, इन कलाकारों ने अपनी मिट्टी की महक को अपने साथ संजोकर रखा है. किसी ने बचपन में गन्ने के खेतों की सैर की, तो कोई नदी के ठंडे पानी में गोता लगाते हुए बड़ा हुआ. संघर्ष और सपनों का यह सफर हर स्टार के लिए अलग था, लेकिन सबकी जड़ें उन छोटे कस्बों में मजबूती से जुड़ी हैं, जिन्होंने भारत को उसके सबसे बड़े और बेहतरीन सितारे दिए हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही 10 मशहूर बॉलीवुड स्टार्स और उनके छोटे शहरों के सफर की दिलचस्प कहानी.