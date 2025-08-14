क्या आपके भी शरीर पर है मस्से का भंडार? तो हो जाइए सावधान, नहीं तो आप भी हो सकते हैं जानलेवा बीमारियों का शिकार
मस्से, जिन्हें अंग्रेजी में Warts कहा जाता है, हमारी त्वचा पर छोटे, खुरदुरे और कभी-कभी दर्द देने वाले उभार होते हैं। बहुत से लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह सिर्फ दिखने में ही खराब नहीं लगते, बल्कि इनके पीछे एक खास कारण भी होता है। मस्से किसी साधारण एलर्जी या कट की वजह से नहीं होते, बल्कि ये एक वायरस के कारण बनते हैं तो चलिए जानते है कि मस्से आखिर किस वायरस से होते हैं, इसके प्रकार क्या हैं, ये कैसे फैलते हैं, और इनसे बचने के आसान तरीके क्या हैं।
किसे वार्ट्स फैल सकते हैं ?
अक्सर यह वायरस संक्रमित सतह को छूने, गंदे तौलिये या रेजर शेयर करने, या त्वचा में कट लगने के बाद फैलता है। अच्छी बात यह है कि मस्से ज्यादातर हानिकारक नहीं होते, लेकिन इनकी सही समय पर पहचान और इलाज जरूरी है, ताकि यह शरीर के दूसरे हिस्सों में या दूसरों तक न फैलें।
इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होना
जब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यून सिस्टम) कमजोर हो जाती है, तो वायरस आसानी से हमला कर सकता है। यह स्थिति लंबे समय की बीमारी, एचआईवी संक्रमण, अत्यधिक तनाव, नींद की कमी या गलत खानपान की वजह से हो सकती है। कमजोर इम्यून सिस्टम होने पर HPV वायरस के खिलाफ शरीर की लड़ने की क्षमता कम हो जाती है।
कट या चोट की वजह से वायरस होना
अगर त्वचा पर कोई कट, खरोंच या चोट हो, तो यह वायरस के प्रवेश के लिए एक आसान रास्ता बन जाता है। खासतौर पर शेविंग के दौरान हुई मामूली चोट भी HPV वायरस को संक्रमित करने का मौका दे सकती है। कई बार लोग नाखून चबाने या त्वचा कुरेदने की आदत के कारण खुद ही वायरस को फैलाने में मदद कर देते हैं।
नमी वाले वातावरण में वायरस ज्यादा फैलाना
मस्से अक्सर पसीने और नमी वाले शरीर के हिस्सों में ज्यादा बनते हैं, जैसे पैरों के तलवे, उंगलियों के बीच या बगल में। नमी वायरस के जीवित रहने और फैलने के लिए आदर्श माहौल देती है। इसी वजह से जिम, स्विमिंग पूल और सार्वजनिक स्नानघर में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है।
संक्रमित सतहों के संपर्क में आना
HPV वायरस लंबे समय तक सतहों पर जीवित रह सकता है, खासकर गीली सतहों पर। अगर आप बिना चप्पल के स्विमिंग पूल के किनारे चलते हैं या सार्वजनिक बाथरूम में नंगे पैर जाते हैं, तो वायरस पैरों की त्वचा में प्रवेश कर सकता है। तौलिए, मोजे या जूते साझा करना भी इस संक्रमण का कारण बन सकता है।
ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होने के कारण
मस्से होने का सबसे बड़ा कारण ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। यह वायरस त्वचा की ऊपरी परत को संक्रमित करता है और कोशिकाओं की वृद्धि को बढ़ा देता है। यह संक्रमण अक्सर किसी संक्रमित व्यक्ति से सीधे त्वचा संपर्क या उनके इस्तेमाल किए हुए सामान जैसे तौलिया, रेजर या कपड़ों से फैलता है।
