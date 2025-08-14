क्या आपके भी शरीर पर है मस्से का भंडार? तो हो जाइए सावधान, नहीं तो आप भी हो सकते हैं जानलेवा बीमारियों का शिकार

मस्से, जिन्हें अंग्रेजी में Warts कहा जाता है, हमारी त्वचा पर छोटे, खुरदुरे और कभी-कभी दर्द देने वाले उभार होते हैं। बहुत से लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह सिर्फ दिखने में ही खराब नहीं लगते, बल्कि इनके पीछे एक खास कारण भी होता है। मस्से किसी साधारण एलर्जी या कट की वजह से नहीं होते, बल्कि ये एक वायरस के कारण बनते हैं तो चलिए जानते है कि मस्से आखिर किस वायरस से होते हैं, इसके प्रकार क्या हैं, ये कैसे फैलते हैं, और इनसे बचने के आसान तरीके क्या हैं।