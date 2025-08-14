क्या आपको भी है आइसक्रीम खाना पसंद, तो ये स्टेप्स को जरुर करे ट्राई
कॉफी और आइसक्रीम दोनों ही ऐसे फ्लेवर हैं जिन्हें लोग अलग-अलग पसंद करते हैं, लेकिन जब ये एक साथ मिलते हैं, तो स्वाद का जादू और भी बढ़ जाता है। कॉफी आइसक्रीम सिर्फ मीठा ही नहीं, बल्कि हल्की कड़वाहट और मलाईदार टेक्सचर के साथ एक खास अनुभव देती है। यह घर पर बनाना बेहद आसान है और इसके लिए किसी महंगे उपकरण की जरूरत नहीं होती। इसमें आपको बस कुछ बेसिक सामग्री चाहिए जैसे दूध, क्रीम, चीनी और कॉफी पाउडर। घर पर बनने वाली कॉफी आइसक्रीम में आप मिठास और कॉफी की स्ट्रेंथ को अपनी पसंद के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं।
कॉफी आइसक्रीम बनाने के स्टेप्स
सबसे पहले सभी जरूरी सामग्री जुटा लें। आपको चाहिए 1 कप फुल क्रीम दूध, 1 कप फ्रेश क्रीम, ¾ कप चीनी, 2 बड़े चम्मच इंस्टेंट कॉफी पाउडर, 2 बड़े चम्मच गर्म पानी और एक टीस्पून वनीला एसेंस। गर्म पानी में कॉफी पाउडर डालकर घोल लें ताकि उसका फ्लेवर अच्छे से निकल आए। अगर आपको ज्यादा कॉफी का स्वाद पसंद है तो मात्रा बढ़ा सकते हैं। सभी सामग्री पहले से मापकर रखना जरूरी है
कॉफी मिक्स तैयार करें
अब कॉफी पाउडर को गर्म पानी में डालकर अच्छी तरह मिक्स करें, ताकि कोई दाने न रह जाएं। इस मिक्स को हल्का ठंडा होने दें। यह स्टेप आइसक्रीम में असली कॉफी फ्लेवर लाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप चाहें तो कॉफी को दूध में भी घोल सकते हैं, लेकिन पानी में घोलने से स्वाद ज्यादा स्ट्रॉन्ग आता है। यह मिक्स आपकी आइसक्रीम का बेस फ्लेवर होगा, इसलिए ध्यान रखें कि कॉफी क्वालिटी अच्छी हो।
दूध और चीनी गर्म करें
एक पैन में दूध डालें और मध्यम आंच पर गरम करें। इसमें चीनी डालकर लगातार चलाते रहें, जब तक चीनी पूरी तरह घुल न जाए। ध्यान रखें कि दूध उबलने न लगे, बस हल्का गर्म हो। चीनी घुलने के बाद गैस बंद कर दें और इसे थोड़ा ठंडा होने दें।
क्रीम को सही से मिक्स करना
अब एक बड़े बाउल में फ्रेश क्रीम डालकर इलेक्ट्रिक बीटर या हाथ के व्हिस्क से फेंटें, जब तक वह हल्की और फूली हुई न हो जाए। ध्यान रखें कि क्रीम ठंडी होनी चाहिए, वरना यह सही से फेंटेगी नहीं। क्रीम को ज्यादा फेंटने से बचें, वरना यह मक्खन बन सकती है। यह स्टेप आइसक्रीम में मुलायम और क्रीमी टेक्सचर लाता है।
सब कुछ मिक्स करना
अब फेंटी हुई क्रीम में दूध-चीनी का मिश्रण डालें और हल्के हाथों से मिलाएं। फिर इसमें तैयार किया हुआ कॉफी मिक्स डालें। वनीला एसेंस भी डाल दें ताकि फ्लेवर और स्मूद हो जाए। इसे स्पैचुला से धीरे-धीरे फोल्ड करें, ताकि क्रीम का एयर टेक्सचर बना रहे।
आइसक्रीम को फ्रेजी करना
तैयार मिश्रण को एक एयरटाइट कंटेनर में डालें और ढककर फ्रीज़र में रख दें। 2-3 घंटे बाद इसे बाहर निकालकर अच्छे से फेंट लें ताकि बर्फ के क्रिस्टल न बने। यह प्रक्रिया 2-3 बार दोहराएं।
आइसक्रीम सर्व करना
जब आइसक्रीम पूरी तरह जम जाए, तब इसे स्कूप करके कप या कोन में भरें। ऊपर से चॉकलेट सॉस या कॉफी पाउडर छिड़क सकते हैं।
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.