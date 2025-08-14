क्या आपको भी है आइसक्रीम खाना पसंद, तो ये स्टेप्स को जरुर करे ट्राई

कॉफी और आइसक्रीम दोनों ही ऐसे फ्लेवर हैं जिन्हें लोग अलग-अलग पसंद करते हैं, लेकिन जब ये एक साथ मिलते हैं, तो स्वाद का जादू और भी बढ़ जाता है। कॉफी आइसक्रीम सिर्फ मीठा ही नहीं, बल्कि हल्की कड़वाहट और मलाईदार टेक्सचर के साथ एक खास अनुभव देती है। यह घर पर बनाना बेहद आसान है और इसके लिए किसी महंगे उपकरण की जरूरत नहीं होती। इसमें आपको बस कुछ बेसिक सामग्री चाहिए जैसे दूध, क्रीम, चीनी और कॉफी पाउडर। घर पर बनने वाली कॉफी आइसक्रीम में आप मिठास और कॉफी की स्ट्रेंथ को अपनी पसंद के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं।