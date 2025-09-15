Urvashi Rautela का हॉट आउटफिट बना ट्रोल्स का नया हथियार, कमेंट्स पढ़कर आप भी रह जाएंगे हैरान - Photo Gallery
Urvashi Rautela का हॉट आउटफिट बना ट्रोल्स का नया हथियार, कमेंट्स पढ़कर आप भी रह जाएंगे हैरान

उर्वशी रौतेला बॉलीवुड की उन मशहूर और बेहद हॉट एक्ट्रेस में से एक हैं, जिन्होंने ग्रेट ग्रैंड मस्ती जैसी फिल्मों में काम किया है और कई सुपरहिट आइटम सॉन्ग्स से भी दर्शकों का दिल जीता है। जितनी खूबसूरत और ग्लैमरस वो दिखती हैं, उतनी ही बार उन्हें ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ता है। कभी उनके कपड़ों की वजह से, तो कभी मेकअप या फिर डेटिंग की अफवाहों को लेकर लोग उन्हें निशाने पर ले लेते हैं। आइए जानते हैं आखिर क्यों उर्वशी अक्सर ट्रोलर्स के निशाने पर रहती हैं।

September 15, 2025
Urvashi is being trolled on social media - Photo Gallery
1/9

उर्वशी की सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग

जब भी उर्वशी अपनी कोई बोल्ड फोटो इंस्टाग्राम पर डालती हैं, यह लाइन सोशल मीडिया पर बार-बार ट्रेंड करने लगती है. हाल ही में उनके रेड गाउन वाले फोटोशूट पर एक यूज़र ने यह कॉमेंट किया था. देखते ही देखते सैकड़ों लोगों ने इसे लाइक कर दिया और यह लाइन मीम्स व ट्रोलिंग का हिस्सा बन गई.

Urvashi's blue-green shade shimmery gown trolled - Photo Gallery
2/9

उर्वशी की ब्लू-ग्रीन शेड वाला शिमरी गाउन ट्रोलिंग

उर्वशी ने जब ब्लू-ग्रीन शेड वाला शिमरी गाउन पहना, तो एक ट्रोल ने रात 10 बजे X पर मीम के साथ यह लाइन पोस्ट कर दी. इस कॉमेंट में मज़ाक और व्यंग्य दोनों थे. तीन घंटे के भीतर यह इतनी वायरल हो गई कि सोशल मीडिया पर तमाम मीम पेज इसे शेयर करने लगे.

Urvashi was trolled during an event in Mumbai - Photo Gallery
3/9

मुंबई में एक इवेंट के दौरान उर्वशी की हुई ट्रोलिंग

मुंबई में एक इवेंट के दौरान उर्वशी ने जब ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहनी और इंस्टाग्राम लाइव किया, तो यूज़र्स ने तुरंत यह लाइन कमेंट सेक्शन में डालना शुरू कर दिया।

Urvashi's dress is compared to a mosquito net - Photo Gallery
4/9

उर्वशी की ड्रेस की तुलना मच्छरदानी से

गोल्ड नेट गाउन पहनकर बनाए गए उनके टिकटॉक स्टाइल वीडियो ने खूब सुर्खियां बटोरीं। वीडियो अपलोड होते ही शाम 7 बजे से कमेंट बॉक्स भरने लगा।

Didi, the trolls' lines became bolder than the outfit - Photo Gallery
5/9

दीदी, आउटफिट से ज्यादा तो ट्रोल्स की लाइनें बोल्ड हो गईं

उर्वशी ने जब पर्पल डीप-नेक गाउन में अपनी फोटोज़ डालीं, तो रातभर मीम पेजेस एक्टिव रहे. कई यूजर्स ने इस पर मज़ाक उड़ाया और सुबह तक फेसबुक पर यही लाइन अलग-अलग टेम्पलेट्स में वायरल होती रही.

Urvashi was trolled heavily on YouTube for her glamorous shoot - Photo Gallery
6/9

यूट्यूब पर उर्वशी का ग्लैमरस शूट पर की गई जमकर ट्रोलिंग

यूट्यूब शॉर्ट्स पर उर्वशी का ग्लैमरस शूट वीडियो ट्रेंड होते ही यूज़र्स ने मज़ाक उड़ाना शुरू कर दिया. रात 11 बजे डाले गए वीडियो पर यह कॉमेंट टॉप रिप्लाई तक पहुँच गया. इस लाइन ने ऑनलाइन ट्रोलिंग को और बढ़ावा दिया.

Urvashi became a joke in Paris Fashion Week - Photo Gallery
7/9

पेरिस फैशन वीक में उर्वशी का बना मजाक

पेरिस फैशन वीक से जब उनकी फोटोज़ सामने आईं, तो भारतीय यूज़र्स ने इसे लेकर जमकर मज़ाक किया. ट्विटर पर मीमर्स ने इस लाइन को वायरल बना दिया.

Didi in glamorous avatar, and trolls said - Photo Gallery
8/9

ग्लैमरस अवतार में दीदी, और ट्रोल्स बोले

उर्वशी की ब्लैक साड़ी शूट वाली तस्वीरों पर इंस्टाग्राम यूज़र्स ने मज़ाक उड़ाया. शाम 6 बजे की पोस्ट पर दो घंटे के भीतर ही कॉमेंट सेक्शन पंत-मीम्स से भर गया। यह लाइन तेजी से वायरल हुई और यूज़र्स ने इसे हंसी-मज़ाक का मुद्दा बना लिया.

9/9

disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

