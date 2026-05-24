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किसी को बाथरूम में किताबें पढ़ना, तो किसी को नहाने से है चिढ़, इन एक्टर्स की बुरी आदतें आपको कर सकती हैं हैरान

Actors Bad Habits: बॉलीवुड सितारे भले ही अपनी निजी जिंदगी को लाइमलाइट से दूर रखने में कामयाब हो जाते हों, लेकिन आइए आपको आपके कुछ पसंदीदा सितारों की अजीबोगरीब आदतों के बारे में बताते हैं. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: May 24, 2026 2:26:44 PM IST

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सलमान खान

सलमान खान को साबुन जमा करने की बुरी आदत है. उन्हें साबुन से बेहद लगाव है. इतना ही नहीं, उनके पास दुनिया भर के साबुनों का संग्रह है, जिसमें हस्तनिर्मित, डिज़ाइनर और हर्बल साबुन शामिल हैं. उन्हें फलों और सब्जियों से बने साबुन सबसे ज्यादा पसंद हैं.

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सुष्मिता सेन

अभिनेत्री सुष्मिता सेन को सांपों से बेहद लगाव है और आप सोच भी नहीं सकते, उनके घर में एक अजगर पालतू जानवर के रूप में मौजूद है. उन्हें अपनी खुली छत पर स्नान करना भी बहुत पसंद है और उन्होंने अपना बाथटब भी वहीं लगवा रखा है.

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शाहरुख खान

किंग खान को खाना खाते समय फोटो खिंचवाना पसंद नहीं है। साथ ही, उन्हें आइसक्रीम से भी सख्त नफरत है. इसके अलावा, बता दें कि शाहरुख को गैजेट्स और वीडियो गेम्स का बहुत शौक है. मन्नत में उन्होंने गेमिंग गैजेट्स के लिए एक पूरा फ्लोर ही समर्पित कर रखा है और अपने दोस्तों को भी प्रतियोगिताओं में आमंत्रित करते हैं.

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करीना कपूर खान

करीना कपूर खान को नाखून चबाने की अजीब आदत है. अभिनेत्री को अक्सर कार्यक्रमों और अन्य समारोहों में नाखून चबाते हुए देखा गया है.

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अमिताभ बच्चन

अभिनेता अमिताभ बच्चन दो घड़ियां पहनते हैं. खबरों के अनुसार, वे एक घड़ी भारतीय समय के अनुसार और दूसरी उस क्षेत्र के समय के अनुसार पहनते हैं जहां वे यात्रा कर रहे होते हैं.

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सैफ अली खान

सैफ अली खान को बाथरूम में बैठकर कुछ पढ़ने की आदत है. उनके अपने बाथरूम में ही एक पुस्तकालय बनवाया गया है और साथ ही एक टेलीफोन एक्सटेंशन भी लगाया गया है.

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आमिर खान

आमिर खान को नहाना पसंद नहीं है. एक बार एक इंटरव्यू में उनकी पूर्व पत्नी किरण राव ने बताया था कि अभिनेता को नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है. कई बार तो वह बिना नहाए भी कई दिन गुजार दिए. हालांकि ये बात उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा था.

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bollywood
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