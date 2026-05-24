किसी को बाथरूम में किताबें पढ़ना, तो किसी को नहाने से है चिढ़, इन एक्टर्स की बुरी आदतें आपको कर सकती हैं हैरान

शाहरुख खान

किंग खान को खाना खाते समय फोटो खिंचवाना पसंद नहीं है। साथ ही, उन्हें आइसक्रीम से भी सख्त नफरत है. इसके अलावा, बता दें कि शाहरुख को गैजेट्स और वीडियो गेम्स का बहुत शौक है. मन्नत में उन्होंने गेमिंग गैजेट्स के लिए एक पूरा फ्लोर ही समर्पित कर रखा है और अपने दोस्तों को भी प्रतियोगिताओं में आमंत्रित करते हैं.