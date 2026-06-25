करिश्मा कपूर की 6 हिट फिल्में, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर मचा दिया था बवाल, देखें list
90s की सुपरहिट एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है. 25 जून को यानी आज वो अपना 52वां जन्मदिन मना रही हैं. अपने दो दशक से भी ज्यादा लंबे करियर में करिश्मा ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है और कई अवॉर्ड्स जीते हैं. आज उनके जन्मदिन पर उनकी कुछ चुनिंदा फिल्मों की बात करते हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था.
साजन चले ससुराल
साजन चले ससुराल डेविड धवन द्वारा निर्देशित 1996 में बनी सुपरहिट कॉमेडी फ़िल्म है. गोविन्दा, करिश्मा कपूर, तब्बू, कादर ख़ान और सतीश कौशिक मुख्य कलाकार हैं. यह तेलुगू फिल्म आलारी मोगुडू की रीमेक है जिसमें मोहन बाबू और रम्या कृष्णन थे. यह 1996 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी.
राजा हिंदुस्तानी
राजा हिन्दुस्तानी 1996 में बनी धर्मेश दर्शन द्वारा निर्देशित लवस्टोरी पर आधारित फ़िल्म है. इस फिल्म में आमिर खान और करिश्मा कपूर द्वारा प्रमुख भूमिका निभाई गई हैं. 15 नवंबर 1996 को जारी यह फ़िल्म 1965 की जब जब फूल खिले की रीमेक है. इसने सात स्टार स्क्रीन पुरस्कार सहित पांच फिल्मफेयर पुरस्कार जीते थे.
दुल्हन हम ले जाएंगे
दुल्हन हम ले जाएंगे डेविड धवन द्वारा निर्देशित साल 2000 में रिलीज हुई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें सलमान खान और करिश्मा कपूर ने अभिनय किया है. यह फिल्म 2000 की सबसे अधिक कमाई करने वाली व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में से एक थी.
जुड़वा
इस फिल्म का निर्देशन भी डेविड धवन ने किया है. इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में सलमान खान, करिश्मा कपूर और रंभा ने मुख्य भूमिका निभाई है. फिल्म में रंभा की हिंदी डबिंग तब्बू ने की थी.
हीरो न. 1
हीरो नंबर 1 भी डेविड धवन द्वारा निर्देशित 1997 में रिलीज हुई रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है. यह फिल्म हृषिकेश मुखर्जी की 1972 की फिल्म बावर्ची का रूपांतरण है. इस फिल्म में गोविंदा और करिश्मा कपूर मुख्य भूमिका में हैं.
दिल तो पागल है
यह 1997 में बनी रोमांटिक फिल्म है, जिसे यश चोपड़ा ने लिखा, निर्देशित और निर्मित किया है. फिल्म में शाहरुख खान , अक्षय कुमार , माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर ने अभिनय किया है. 45वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में, इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म सहित 3 पुरस्कार जीते. निशा के रूप में करिश्मा कपूर के शानदार अभिनय ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिलाया. इस फिल्म के लिए करिश्मा कपूर को फिल्मफेयर अवार्ड भी प्रदान किया गया.