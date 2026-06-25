करिश्मा कपूर की 6 हिट फिल्में, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर मचा दिया था बवाल, देखें list

दिल तो पागल है

यह 1997 में बनी रोमांटिक फिल्म है, जिसे यश चोपड़ा ने लिखा, निर्देशित और निर्मित किया है. फिल्म में शाहरुख खान , अक्षय कुमार , माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर ने अभिनय किया है. 45वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में, इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म सहित 3 पुरस्कार जीते. निशा के रूप में करिश्मा कपूर के शानदार अभिनय ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिलाया. इस फिल्म के लिए करिश्मा कपूर को फिल्मफेयर अवार्ड भी प्रदान किया गया.