  दुनिया के 5मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स, जहां भीड़ देखकर घूमने का मूड बदल जाए

दुनिया के 5मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स, जहां भीड़ देखकर घूमने का मूड बदल जाए

आज हालात यह हैं कि कुछ मशहूर डेस्टिनेशन इतने भीड़-भाड़ वाले हो गए हैं कि वहां शांति से घूमना लगभग नामुमकिन लगता है। बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं जिससे ट्रैफिक, लंबी कतारें और कभी-कभी स्थानीय लोगों की परेशानियां भी बढ़ जाती हैं।लेकिन यहां पहुंचकर आपको धैर्य और योजना बनाकर चलना पड़ता है ताकि आप भीड़ से बचते हुए उनकी खूबसूरती का आनंद ले सकें।

By: Komal Kumari Last Updated: September 1, 2025 22:10:18 IST
वेनिस, इटली (Venice, Italy)
वेनिस, इटली (Venice, Italy)

वेनिस को "सिटी ऑफ कैनाल्स" कहा जाता है और इसकी गोंडोला राइड दुनिया भर में मशहूर है।यहां के पुल और संकरी गलियां पर्यटकों से भरी रहती हैं।

पेरिस का एफिल टॉवर, फ्रांस (Eiffel Tower in Paris, France)
पेरिस का एफिल टॉवर, फ्रांस (Eiffel Tower in Paris, France)

एफिल टॉवर सिर्फ पेरिस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का प्रतीक बन चुका है।यहां रोजाना हजारों लोग आते हैं ताकि इसकी खूबसूरती को नजदीक से देख सकें।

ताजमहल, भारत (Taj Mahal, India)
ताजमहल, भारत (Taj Mahal, India)

भारत की शान ताजमहल को देखने के लिए हर दिन हजारों लोग आगरा पहुंचते हैं। प्रेम का प्रतीक माने जाने वाला यह स्मारक सुबह से शाम तक पर्यटकों से भरा रहता है।

टाइम्स स्क्वायर, न्यूयॉर्क (Times Square, New York)
टाइम्स स्क्वायर, न्यूयॉर्क (Times Square, New York)

न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर "दुनिया का चौराहा" कहलाता है। यहां चमकती नियॉन लाइट्स, विशाल बिलबोर्ड और हर पल चलती भीड़ देखने लायक होती है।

द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन (The Great Wall of China, China)
द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन (The Great Wall of China, China)

चीन की दीवार दुनिया के सात अजूबों में शामिल है और इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। इसकी लंबाई भले ही हज़ारों किलोमीटर हो, लेकिन कुछ खास हिस्सों पर इतनी भीड़ होती है कि चलना भी मुश्किल हो जाता है।

Disclaimer
Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

दुनिया के 5मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स, जहां भीड़ देखकर घूमने का मूड बदल जाए - Photo Gallery

दुनिया के 5मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स, जहां भीड़ देखकर घूमने का मूड बदल जाए - Photo Gallery

दुनिया के 5मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स, जहां भीड़ देखकर घूमने का मूड बदल जाए - Photo Gallery
दुनिया के 5मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स, जहां भीड़ देखकर घूमने का मूड बदल जाए - Photo Gallery
दुनिया के 5मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स, जहां भीड़ देखकर घूमने का मूड बदल जाए - Photo Gallery
दुनिया के 5मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स, जहां भीड़ देखकर घूमने का मूड बदल जाए - Photo Gallery
