दुनिया के 5मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स, जहां भीड़ देखकर घूमने का मूड बदल जाए

आज हालात यह हैं कि कुछ मशहूर डेस्टिनेशन इतने भीड़-भाड़ वाले हो गए हैं कि वहां शांति से घूमना लगभग नामुमकिन लगता है। बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं जिससे ट्रैफिक, लंबी कतारें और कभी-कभी स्थानीय लोगों की परेशानियां भी बढ़ जाती हैं।लेकिन यहां पहुंचकर आपको धैर्य और योजना बनाकर चलना पड़ता है ताकि आप भीड़ से बचते हुए उनकी खूबसूरती का आनंद ले सकें।