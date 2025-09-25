दिल्ली 6 का जायका, चांदनी चौक की पहचान और लोगों की पहली पसंद है

पानी पूरी

चांदनी चौक की चाट और पानी पूरी दिल्ली की शान हैं. खट्टा, मीठा, तीखा हर फ्लेवर जो आप चाहें वह इन में मिलता है. बाहर से कुरकुरा पुरी, भीतर आलू-चना और ऊपर दही, हरी चटनी और इमली की मीठी चटनी जब ये सारा स्वाद मिल जाए, तो हर निवाला जीभ पर झूमता है.