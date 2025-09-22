ये हसीना ऐसे गाने बनाती हैं, जिन्हें आप किसी और के सामने चाहकर भी नहीं सुन पाएंगे - Photo Gallery
ये हसीना ऐसे गाने बनाती हैं, जिन्हें आप किसी और के सामने चाहकर भी नहीं सुन पाएंगे

कंगना शर्मा अपनी हॉट और बोल्ड स्टाइल के लिए जानी जाने वाली, इंडस्ट्री की सबसे चर्चा में रहने वाली बोल्ड एक्ट्रस हैं. उनके गानों और वेब सीरीज में उनका बोल्ड अंदाज और पर्सनालिटी हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है. फैन्स उनके हर गाने को देखते ही रह जाते हैं, तो आईए जानते है कंगना शर्मा अब तक ऐसे गाने बनाए है जिसे सुनने के बाद आप झूम उठेंगे.

By: JP Yadav Last Updated: September 22, 2025 11:34:44 AM IST
Aate Rehte Hain

कंगना शर्मा ने इस गाने में अपने हॉट और कातिलाना अंदाज़ से हर दिल को घायल कर दिया. बी प्राक की आवाज़ और उनका सेक्सी पोज़ वीडियो में.

Isqh Ka Raja

कंगना के रोमांटिक हुस्न और कातिलाना नज़रों ने इस गाने में आग लगा दी. हर पोज इतना हॉट कि आपकी आंखें फटी रह जाएँगी.

Manmaani

इस गाने में कंगना का रॉकस्टार हॉट अंदाज और बोल्ड स्टाइल देखते ही बनते हैं. पोजेस इतने सेक्सी कि आप एक नजर भी नहीं हटा पाएंगे.

Parde Mein Rehne Do

क्लासिक रोमांटिक गाने में कंगना की कातिलाना मुस्कान और बोल्ड फिगर ने फैन्स के दिलों को पिघला दिया.

Santa Clause

इस मजेदार और हॉट ट्रैक में कंगना का बोल्ड अंदाज और हसीना वाइब हर किसी की नींद उड़ा देगी.

Savan

बारिश और रोमांस वाला यह गाना कंगना के हॉट अंदाज से और भी शानदार बन गया है. बारिश की ठंडी हवा और गाना आपको रोमांटिक महसूस कराएंगे.

Ticket Karalo

युवा स्टाइल और हॉट पोज के साथ कंगना ने इस हरियाणवी गाने में आग लगा दी. हर इतना बोल्ड कि आप देख-देख कर मदहोश हो जाएँगे.

Ya Habibi

अरबी और वेस्टर्न म्यूजिक का फ़्यूज़न, कांगो की हॉट और स्लिज़ी स्टाइल के साथ। बीट्स और रैप रिकॉर्डिंग आपको एक इंटरनेशनल हॉट वाइब देता है.

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags:
KangnaSharmaKangnaSharma hot lookKangnaSharmaBold lookKangnaSharmaMusicManmmani
