mango से लेकर rose flavor तक: खस के ये शरबत कर देंगे तरोताजा, पेट को रखेंगे ठंडा और मन को देंगे सुकून

गर्मी के मौसम में हल्की गर्मी भी थकावट का कारण बन जाती है; इसलिए कुछ ताज़गी देने वाले ड्रिंक्स की ज़रूरत महसूस होती है. खस शरबत अपने ताज़गी भरे स्वाद और ठंडक के कारण लोगों के बीच हमेशा से लोकप्रिय रहा है. इसकी खुशबू मनमोहक होती है और इसे पीने पर गले में ठंडक का एहसास होता है. खस शरबत के कई प्रकार होते हैं, जिनका अपना अलग स्वाद होता है. कुछ फलों से बने होते हैं, जैसे आम या तरबूज, जबकि कुछ में पुदीना या गुलाब जैसे अनोखे स्वाद होते हैं. आप इसे किसी भी तरह से बनाएं, आपको इसका स्वाद पसंद आएगा. घर पर बने पेय न केवल ताजगी देते हैं बल्कि शरीर में पानी की कमी को पूरा करने में भी मदद करते हैं. तो आइए जानते हैं खस शरबत की 5 रेसिपी जिन्हें आपको इस गर्मी में ज़रूर आज़माना चाहिए.