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mango से लेकर rose flavor तक: खस के ये शरबत कर देंगे तरोताजा, पेट को रखेंगे ठंडा और मन को देंगे सुकून

गर्मी के मौसम में हल्की गर्मी भी थकावट का कारण बन जाती है; इसलिए कुछ ताज़गी देने वाले ड्रिंक्स की ज़रूरत महसूस होती है. खस शरबत अपने ताज़गी भरे स्वाद और ठंडक के कारण लोगों के बीच हमेशा से लोकप्रिय रहा है. इसकी खुशबू मनमोहक होती है और इसे पीने पर गले में ठंडक का एहसास होता है. खस शरबत के कई प्रकार होते हैं, जिनका अपना अलग स्वाद होता है. कुछ फलों से बने होते हैं, जैसे आम या तरबूज, जबकि कुछ में पुदीना या गुलाब जैसे अनोखे स्वाद होते हैं. आप इसे किसी भी तरह से बनाएं, आपको इसका स्वाद पसंद आएगा. घर पर बने पेय न केवल ताजगी देते हैं बल्कि शरीर में पानी की कमी को पूरा करने में भी मदद करते हैं. तो आइए जानते हैं खस शरबत की 5 रेसिपी जिन्हें आपको इस गर्मी में ज़रूर आज़माना चाहिए.

 


By: Shivangi Shukla | Published: May 28, 2026 8:08:35 PM IST

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क्लासिक खस शरबत - Photo Gallery
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क्लासिक खस शरबत

यह क्लासिक खस शरबत खस सिरप, ठंडा पानी, बर्फ के टुकड़े और नींबू के रस जैसी सामग्रियों को मिलाकर तैयार किया जाता है. इस खस शरबत का स्वाद मिट्टी जैसा होता है और यह चिलचिलाती गर्मी से तुरंत राहत देता है.

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गुलाब से बना खस शरबत

गुलाब का शरबत और खस का शरबत मिलाकर बनाया गया शर्बत गर्मियों का एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक है. गुलाब की मीठी खुशबू खस की ठंडक के साथ मिलकर एक बेहतरीन मेल बनाती है. इसे कुटी हुई बर्फ के साथ ठंडा करके आनंद लें.

लेमन मिंट खस शरबत - Photo Gallery
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लेमन मिंट खस शरबत

नींबू का रस, पुदीने की पत्तियां, खस सिरप और सोडा से बना यह शरबत एक लाजवाब समर ड्रिंक है जो गर्मी के महीनों में आपको ठंडक पहुंचाता है. नींबू और पुदीना इसके स्वाद को और भी बढ़ा देते हैं, जिससे यह और भी स्वादिष्ट बन जाता है.

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मैंगो खस शरबत

इस रेसिपी में पके आम के गूदे को खस शरबत और दूध या पानी के साथ मिलाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी ताज़ा हो जाता है. मलाईदार आम और ताज़गी भरे खस का यह मिश्रण गर्मियों में आनंद लेने के लिए एक बेहतरीन पेय है.

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मसाला खस शरबत

ठंडे पानी में काला नमक, जीरा पाउडर, नींबू का रस और खस सिरप ​​मिलाकर एक ताज़गी भरा मसाला खस ​​शरबत तैयार करें। यह स्वादिष्ट शरबत न केवल आपके शरीर को तरोताज़ा करता है बल्कि पाचन के लिए भी अच्छा है.

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