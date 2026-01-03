Yashasvi Jaiswal Cricket Record: पानी पूरी बेचने वाला लड़का बना वर्ल्ड-क्लास ओपनर; यहां पर देखें यशस्वी जायसवाल के 5 बड़े रिकॉर्ड

Yashasvi Jaiswal Cricket Record: टीम इंडिया के युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल का टेंट में रहने और आज़ाद मैदान में पानी पूरी बेचने से लेकर भारत के लिए वर्ल्ड-क्लास ओपनर बनने तक का सफ़र बहुत ज़्यादा संघर्ष और लगन की एक प्रेरणादायक कहानी है. उनके पक्के इरादे ने उन्हें कई रिकॉर्ड तोड़ने में मदद की है. चलिए भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज के पांच सबसे बड़े रिकॉर्ड और उपलब्धियों पर एक नजर डाल लेते हैं.