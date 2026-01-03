Yashasvi Jaiswal Cricket Record: पानी पूरी बेचने वाला लड़का बना वर्ल्ड-क्लास ओपनर; यहां पर देखें यशस्वी जायसवाल के 5 बड़े रिकॉर्ड
Yashasvi Jaiswal Cricket Record: टीम इंडिया के युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल का टेंट में रहने और आज़ाद मैदान में पानी पूरी बेचने से लेकर भारत के लिए वर्ल्ड-क्लास ओपनर बनने तक का सफ़र बहुत ज़्यादा संघर्ष और लगन की एक प्रेरणादायक कहानी है. उनके पक्के इरादे ने उन्हें कई रिकॉर्ड तोड़ने में मदद की है. चलिए भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज के पांच सबसे बड़े रिकॉर्ड और उपलब्धियों पर एक नजर डाल लेते हैं.
लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे कम उम्र के डबल सेंचुरी बनाने वाले
सिर्फ़ 17 साल और 292 दिन की उम्र में, जायसवाल 50-ओवर क्रिकेट में डबल सेंचुरी बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए, उन्होंने 2019 में विजय हज़ारे ट्रॉफी मैच में मुंबई के लिए झारखंड के खिलाफ़ 203 रन बनाए.
एक टेस्ट पारी में सबसे ज़्यादा छक्के
जायसवाल ने फरवरी 2024 में राजकोट में इंग्लैंड के खिलाफ़ 214* रन की पारी के दौरान एक ही टेस्ट पारी में सबसे ज़्यादा छक्के (12) लगाने का पाकिस्तान के वसीम अकरम का वर्ल्ड रिकॉर्ड बराबर किया.
लगातार टेस्ट मैचों में डबल सेंचुरी
वह विनोद कांबली और विराट कोहली के बाद लगातार टेस्ट मैचों में डबल सेंचुरी बनाने वाले सिर्फ़ तीसरे भारतीय बल्लेबाज़ बने, उन्होंने 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ़ घरेलू सीरीज़ के दौरान यह उपलब्धि हासिल की.
IPL इतिहास की सबसे तेज़ फिफ्टी
2023 इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान, जायसवाल ने टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे तेज़ हाफ-सेंचुरी लगाई, उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ़ खेलते हुए सिर्फ़ 13 गेंदों में 50 रन बनाए.
तीन देशों में पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाना
जायसवाल ने वेस्ट इंडीज़ (डेब्यू पर 171), ऑस्ट्रेलिया (161 रन), और इंग्लैंड (101 रन) में अपने पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाकर एक अनोखी उपलब्धि हासिल की. वह इतिहास के पहले मेहमान बल्लेबाज़ हैं जिन्होंने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों में टेस्ट डेब्यू पर सेंचुरी बनाई है.