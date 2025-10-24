  • Home>
  • क्या आप भी बिहारी खाने के शौकीन हैं? ट्राय करें ये लाजवाब डिशेज

क्या आप भी बिहारी खाने के शौकीन हैं? ट्राय करें ये लाजवाब डिशेज

बिहार सिर्फ अपनी सांस्कृतिक के लिए ही नहीं, बल्कि अपने लजीज खाने के लिए भी जाना जाता है. यहां के व्यंजन सादगी में स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं. ये खाने सिर्फ पेट नहीं भरते, बल्कि बिहार की परंपरा और लोकजीवन का अहसास भी कराते हैं. तो चलिए जानते हैं बिहार के कुछ मशहूर खानों के बारे में जिसे खानें के बाद आपके मुंह से भी बस वाह निकलेगा.

By: Komal Singh | Published: October 24, 2025 7:43:11 AM IST

1/9

लिट्टी चोखा

लिट्टी गेहूं के आटे और सत्तू से बनाई जाती है, जबकि चोखा आलू, बैंगन या टमाटर से तैयार किया जाता है. यह बिहार का सबसे लोकप्रिय डिश है.

2/9

सत्तू पराठा

सत्तू से भरे पराठे स्वास्थ्यवर्धक और भरपूर प्रोटीन वाले होते हैं. यह नाश्ते या हल्के खाने के लिए परफेक्ट है.

3/9

खोआ-आधारित मिठाइयाँ

बिहार की मिठाइयों में खोआ और नारियल का खूब इस्तेमाल होता है. जैसे – मालपुआ, अनरसा और खजूर की मिठाइयाँ.

4/9

ठेकुआ

ठेकुआ गेहूं के आटे, गुड़ और घी से बनी एक लोकप्रिय त्योहार स्पेशल मिठाई है. यह खासकर छठ पूजा में परोसा जाता है.

5/9

पानी पूरी और चाट

बिहार की चाट और पानी पूरी अलग ही स्वाद देती हैं. मसालेदार और खट्टा-मीठा स्वाद इसे हर उम्र के लोगों में लोकप्रिय बनाता है.

6/9

माछ भात

बिहार के कई जिलों में ताजगी वाली मछली और चावल का कॉम्बिनेशन पारंपरिक रूप से खाया जाता है. यह स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है.

7/9

दाल-भात-तरकारी

सादा और पौष्टिक, यह बिहार का रोजमर्रा का भोजन है. दाल, चावल और मौसमी सब्जियों का मिश्रण पेट भरने के साथ ऊर्जा भी देता है.

8/9

ठेठ बिहारी मसाले

बिहार के खानों में हमेशा हल्का-तेज मसाला और गुड़/घी का इस्तेमाल होता है. यह भोजन को स्वादिष्ट बनाने के साथ शरीर को गर्म और स्वस्थ भी रखता है.

9/9

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

