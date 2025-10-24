क्या आप भी बिहारी खाने के शौकीन हैं? ट्राय करें ये लाजवाब डिशेज

बिहार सिर्फ अपनी सांस्कृतिक के लिए ही नहीं, बल्कि अपने लजीज खाने के लिए भी जाना जाता है. यहां के व्यंजन सादगी में स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं. ये खाने सिर्फ पेट नहीं भरते, बल्कि बिहार की परंपरा और लोकजीवन का अहसास भी कराते हैं. तो चलिए जानते हैं बिहार के कुछ मशहूर खानों के बारे में जिसे खानें के बाद आपके मुंह से भी बस वाह निकलेगा.