कियारा आडवाणी, से लेकर जान्हवी कपूर तक; 2026 में साउथ इंडियन सिनेमा में धमाल मचाने वाली 8 बॉलीवुड एक्ट्रस

Bollywood actors in South Indian films 2026: जैसे-जैसे भारतीय फिल्में पहले से कहीं ज़्यादा भाषा की रुकावटों को पार कर रही हैं, 2026 बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के कोलैबोरेशन के लिए एक अहम साल बनने वाला है. बड़े सितारों से लेकर दमदार एक्टर्स तक, कई हिंदी फिल्म एक्टर्स बड़े साउथ इंडियन प्रोजेक्ट्स में नज़र आएंगे, जिससे पता चलता है कि पैन इंडिया फिल्में अब नया नॉर्मल बन रही हैं. अगले साल साउथ इंडियन सिनेमा में अपनी पहचान बनाने वाले बॉलीवुड एक्टर्स पर एक नज़र.


By: Shubahm Srivastava | Published: January 21, 2026 5:57:04 PM IST

1/8

कियारा आडवाणी टॉक्सिक में

कियारा आडवाणी टॉक्सिक से कन्नड़ फिल्म में डेब्यू करेंगी, यह यश स्टारर और गीतू मोहनदास द्वारा निर्देशित एक बड़ा गैंगस्टर ड्रामा है. इस फिल्म में नयनतारा, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत और तारा सुतारिया भी हैं.

2/8

जान्हवी कपूर पेड्डी में

जान्हवी कपूर पेड्डी के साथ तेलुगु सिनेमा में वापसी कर रही हैं, यह राम चरण स्टारर और बुची बाबू सना द्वारा निर्देशित एक स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म है. देवरा: पार्ट 1 के बाद, यह उनकी दूसरी तेलुगु फिल्म होगी.

3/8

मृणाल ठाकुर डकैत में

सीता रामम और हाय नन्ना की सफलता के बाद, मृणाल ठाकुर डकैत के साथ तेलुगु फिल्मों में अपना सफर जारी रख रही हैं, जिसमें वह आदिवी शेष के साथ नज़र आएंगी. इस फिल्म में अनुराग कश्यप भी हैं.

4/8

वामिका गब्बी G2, DC और टिकी टाका में

वामिका गब्बी के लिए यह साल काफी बिज़ी रहने वाला है, क्योंकि वह अलग-अलग भाषाओं की तीन साउथ इंडियन फिल्मों में नज़र आएंगी. वह तेलुगु फिल्म G2, तमिल रोमांटिक ड्रामा DC और मलयालम एक्शन फिल्म टिकी टाका में दिखेंगी.

5/8

अभिषेक बनर्जी लेगेसी में

अभिषेक बनर्जी नेटफ्लिक्स सीरीज़ लेगेसी के साथ तमिल कंटेंट में कदम रख रहे हैं. इस शो में आर माधवन, गुलशन देवैया और निमिषा सजयन भी हैं.

6/8

आदर्श गौरव हैप्पी बर्थडे उमा में

आदर्श गौरव तेलुगु साइंस-फिक्शन साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म हैप्पी बर्थडे उमा के साथ साउथ इंडियन सिनेमा में डेब्यू करेंगे.

7/8

राघव जुयाल द पैराडाइज में

राघव जुयाल द पैराडाइज के साथ तेलुगु सिनेमा में एंट्री कर रहे हैं, जिसमें नानी स्टारर हैं और इसे श्रीकांत ओडेला ने डायरेक्ट किया है.

8/8

अक्षय ओबेरॉय टॉक्सिक में

अक्षय ओबेरॉय भी टॉक्सिक के साथ साउथ इंडियन सिनेमा में डेब्यू कर रहे हैं. यश और बड़ी कास्ट के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए, यह फिल्म कन्नड़ सिनेमा और पैन-इंडिया फिल्मों में उनकी एंट्री है.

