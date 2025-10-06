क्या आपकी भी होने वाली है शादी? हनीमून के लिए ये हैं सबसे रोमांटिक जगहें! - Photo Gallery
क्या आपकी भी होने वाली है शादी? हनीमून के लिए ये हैं सबसे रोमांटिक जगहें!

शादी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होता है, और हनीमून उस रिश्ते की सबसे प्यारी शुरुआत. अगर आपकी भी शादी की तैयारियां चल रही हैं और आप सोच रहे हैं कि हनीमून के लिए कौन-सी जगह सबसे बेहतरीन होगी, तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं! दुनिया में ऐसी कई रोमांटिक और खूबसूरत जगहें हैं जहाँ हर जोड़ा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत सपनों की तरह कर सकता है. चाहे आपको पहाड़ों की ठंडी हवा पसंद हो या समंदर के किनारे सुकून भरे पल , यहां हम बताएंगे ऐसी डेस्टिनेशन जो आपके हनीमून को बना देंगी यादगार, रोमांटिक और बिल्कुल फिल्मी

By: Komal Singh | Published: October 6, 2025 7:17:06 AM IST

Lakshadweep Island
1/8

लक्षद्वीप

लक्षद्वीप के नीले समुद्र और सफेद रेतीले तट इसे हनीमून के लिए परफेक्ट बनाते हैं. यहाँ के शांत वातावरण में कपल्स पूरी तरह रिलैक्स कर सकते हैं. आप स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग और बीच पर लंबी सैर का आनंद ले सकते हैं.

क्या आपकी भी होने वाली है शादी? हनीमून के लिए ये हैं सबसे रोमांटिक जगहें!
2/8

गोवा

गोवा अपने खूबसूरत बीच , कलरफुल नाइटलाइफ और रोमांटिक रिसॉर्ट्स के लिए मशहूर है. यहाँ कपल्स बीच पर सनसेट का मजा ले सकते हैं, समुद्र किनारे हाथों में हाथ डालकर लंबी सैर कर सकते हैं और छोटे-छोटे कैफे में बैठकर चाय या कॉफी का आनंद ले सकते हैं.

क्या आपकी भी होने वाली है शादी? हनीमून के लिए ये हैं सबसे रोमांटिक जगहें!
3/8

दार्जिलिंग

यहाँ कपल्स टॉय ट्रेन की सवारी कर सकते हैं और कंचनजंगा की बर्फीली चोटियों का अद्भुत दृश्य देख सकते हैं. चाय के बागानों में एक-दूसरे के साथ समय बिताना और पहाड़ों की ठंडी हवा में घूमना इस हनीमून को यादगार बना देता है. दार्जिलिंग में रोमांस और प्रकृति का एक खूबसूरत संगम देखने को मिलता है.

क्या आपकी भी होने वाली है शादी? हनीमून के लिए ये हैं सबसे रोमांटिक जगहें!
4/8

जैसलमेर

जैसलमेर, थार रेगिस्तान में स्थित एक सुनहरा शहर है. यहाँ कपल्स सैंड ड्यून्स पर ऊँट की सवारी कर सकते हैं और रेगिस्तान में सूर्यास्त का अद्भुत दृश्य देख सकते हैं. रेगिस्तान की सुनहरी रेत, हल्की ठंडी हवा और रोमांटिक माहौल किसी भी जोड़ी के हनीमून को खास बनाते हैं.

क्या आपकी भी होने वाली है शादी? हनीमून के लिए ये हैं सबसे रोमांटिक जगहें!
5/8

कूर्ग

कूर्ग, जिसे ‘भारत की स्कॉटलैंड’ कहा जाता है, कॉफी बागानों, झरनों और हरे-भरे वातावरण के लिए प्रसिद्ध है. यहाँ कपल्स ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग और झीलों में बोटिंग का मजा ले सकते हैं.

क्या आपकी भी होने वाली है शादी? हनीमून के लिए ये हैं सबसे रोमांटिक जगहें!
6/8

कश्मीर

सर्दियों में कश्मीर की बर्फीली घाटियाँ हनीमून के लिए स्वर्ग जैसी महसूस होती हैं. यहाँ कपल्स हाउसबोट में रहकर झीलों का मजा ले सकते हैं और बर्फ से ढके पहाड़ों में रोमांटिक सैर कर सकते हैं.

क्या आपकी भी होने वाली है शादी? हनीमून के लिए ये हैं सबसे रोमांटिक जगहें!
7/8

मैसूर

मैसूर यह की वादिया और बर्फ आपके हनीमून को यादगार बना सकता है. यहा पर आप अपने पार्टनर के साथ और कई अलग- अलग चीजों का मजा उठा सकते है साथ ही वहा की ठंडी हवा, सफेद बर्फ और घाटियों का शांत वातावरण किसी भी जोड़ी के लिए यादगार अनुभव बनाता है.

Disclaimer
8/8

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

क्या आपकी भी होने वाली है शादी? हनीमून के लिए ये हैं सबसे रोमांटिक जगहें!

क्या आपकी भी होने वाली है शादी? हनीमून के लिए ये हैं सबसे रोमांटिक जगहें! - Photo Gallery

क्या आपकी भी होने वाली है शादी? हनीमून के लिए ये हैं सबसे रोमांटिक जगहें! - Photo Gallery
क्या आपकी भी होने वाली है शादी? हनीमून के लिए ये हैं सबसे रोमांटिक जगहें! - Photo Gallery
क्या आपकी भी होने वाली है शादी? हनीमून के लिए ये हैं सबसे रोमांटिक जगहें! - Photo Gallery
क्या आपकी भी होने वाली है शादी? हनीमून के लिए ये हैं सबसे रोमांटिक जगहें! - Photo Gallery