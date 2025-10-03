जब भीड़ का फायदा उठाकर एक्ट्रेसेस से हुई ऐसी ‘छेड़छाड़’, तस्वीरें देख आप भी कहेंगे ‘OMG’ - Photo Gallery
जब भीड़ का फायदा उठाकर एक्ट्रेसेस से हुई ऐसी ‘छेड़छाड़’, तस्वीरें देख आप भी कहेंगे ‘OMG’

फिल्म प्रमोशन हो या कोई पब्लिक इवेंट.बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का भीड़ से अक्सर सामना होता रहता है. इस दौरान फैंस इन्हें सामने देखकर अपना आपा खो बैठते हैं और कई बार ऐसी हरकत कर जाते हैं जो इन एक्ट्रेसेस के लिए भी किसी सदमे से कम नहीं होती है. कई बार देखने में आया है कि लोग भीड़ का फायदा उठाकर एक्ट्रेसेस को गलत तरीके से छूने की कोशिश करते हैं. आइए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी ही तस्वीरें…

By: Kavita Rajput | Published: October 3, 2025 3:13:46 PM IST

1/7

उर्वशी रौतेला के साथ हुई छेड़छाड़

कुछ साल पहले एक इवेंट में उर्वशी रौतेला लोगों से ऐसी घिरीं कि लोगों ने उनके प्राइवेट पार्ट्स छूने में देर नहीं लगाई.

2/7

करीना कपूर के साथ भी हुई थी कोशिश

करीना भी कई पब्लिक इवेंट्स का हिस्सा बनती हैं. यहां भी मौका पाकर लोग उन्हें छूने की कोशिश करते हैं.

3/7

अमीषा पटेल को आ गया था गुस्सा

अमीषा पटेल कुछ साल पहले जब एक शोरूम के उद्घाटन में पहुंची थीं तो भीड़ में लोग उन्हें छूने की कोशिश करने लगे थे जिससे वो भड़क गई थीं.

4/7

काजल अग्रवाल का भी फूटा था हिस्सा

एक इवेंट में काजल भीड़ से घिर गई थीं और लोग मौका का फायदा उठाकर उन्हें टच करने लगे तो उनका गुस्सा फूट पड़ा था.

5/7

सुष्मिता सेन को देख बेकाबू हो गए थे लोग

एक पब्लिक इवेंट में जब सुष्मिता हिस्सा लेने पहुंचीं तो उन्हें भीड़ ने इस कदर घेर लिया था कि उनके लिए खुद को बचाना बेहद मुश्किल हो गया था.

6/7

दीपिका पादुकोण के साथ भी हुई थी हरकत

कुछ साल पहले एक फिल्म प्रोमोशन में पहुंची दीपिका को भीड़ में लोग छूने की कोशिश करने लगे थे. उन्हें बड़ी मुश्किल से उस जगह से निकाला गया था.

7/7

दुर्गा पंडाल में काजोल के साथ हुई ऐसी हरकत

हाल ही में मुंबई में दुर्गा पंडाल में एक शख्स ने काजोल के प्राइवेट पार्ट छू लिए थे जिससे एक्ट्रेस शॉक में आ गई थीं और उनके ऐसे रिएक्शन कैमरे में कैद हो गए थे.

Tags:
Ameesha Patelkajal AggarwalKajolkajol groped in publicKareena Kapoorsamantha ruth prabhuSushmita Senurvashi rautela
