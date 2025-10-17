Diwali Special: साड़ी हो या लहंगा, इन फुटवियर के साथ हर आउटफिट लगेगा परफेक्ट दीवाली लुक

Diwali Fashion 2025: दीवाली का त्योहार सिर्फ सजावट और मिठाइयों तक सीमित नहीं, बल्कि यह अपने लुक में चार चांद लगाने का भी सही मौका है. ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ सही फुटवियर चुनना आपके पूरे लुक को और भी अट्रैक्टिव बना सकता है. आइए जानते हैं इस दीवाली कौन से फुटवियर रहेंगे ट्रेंड में.