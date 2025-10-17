  • Home>
  Diwali Special: साड़ी हो या लहंगा, इन फुटवियर के साथ हर आउटफिट लगेगा परफेक्ट दीवाली लुक

Diwali Special: साड़ी हो या लहंगा, इन फुटवियर के साथ हर आउटफिट लगेगा परफेक्ट दीवाली लुक

Diwali Fashion 2025: दीवाली का त्योहार सिर्फ सजावट और मिठाइयों तक सीमित नहीं, बल्कि यह अपने लुक में चार चांद लगाने का भी सही मौका है. ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ सही फुटवियर चुनना आपके पूरे लुक को और भी अट्रैक्टिव बना सकता है. आइए जानते हैं इस दीवाली कौन से फुटवियर रहेंगे ट्रेंड में.

By: Komal Singh | Published: October 17, 2025 7:22:51 AM IST

1/9
1/9

एम्ब्रॉइडरी जूतियां

राजस्थानी स्टाइल की जूतियां हर पारंपरिक ड्रेस के साथ परफेक्ट मैच करती हैं. रंगीन धागों, मिरर वर्क और मोतियों से सजी ये जूतियां एथनिक आउटफिट को रॉयल टच देती हैं. साड़ी, सूट या लहंगा, हर ड्रेस पर ये बेहद खूबसूरत लगती हैं और पहनने में भी आरामदायक होती हैं.

2/9
2/9

गोल्डन मोजरी

गोल्डन रंग के मोजरी फुटवियर दीवाली की शाही रौनक के लिए बेस्ट ऑप्शन हैं. इनकी झिलमिलाहट आपके एथनिक लुक को और भी ग्रेसफुल बना देती है.

3/9
3/9

ब्लॉक हील सैंडल

जो महिलाएं हील पसंद करती हैं पर आराम भी चाहती हैं, उनके लिए ब्लॉक हील सैंडल बेस्ट चॉइस हैं. ये न केवल स्टाइलिश लगती हैं बल्कि घंटों पहनने पर भी पैरों में दर्द नहीं होता.

4/9
4/9

कोल्हापुरी चप्पल

अगर आप अपने ट्रेडिशनल आउटफिट में देसी टच लाना चाहती हैं तो कोल्हापुरी चप्पल्स परफेक्ट हैं. लेदर बेस और मेटैलिक डिटेलिंग वाली ये चप्पलें अब मॉडर्न डिजाइनों में भी उपलब्ध हैं.

5/9
5/9

प्लेटफॉर्म हील्स

फेस्टिव सीजन में अगर आपको थोड़ी ऊंचाई चाहिए और स्टाइल भी बरकरार रखना है तो प्लेटफॉर्म हील्स ट्राई करें.

6/9
6/9

पर्ल-स्टडेड सैंडल

मोतियों से सजी सैंडल्स इस सीजन की खास ट्रेंड हैं. ये सैंडल्स आपके पैरों को एलीगेंट और फेस्टिव दोनों लुक देती हैं. हल्के रंग की साड़ी या गाउन के साथ ये बेहतरीन लगती हैं.

7/9
7/9

मेटैलिक फ्लैट्स

जो महिलाएं हील्स से बचना चाहती हैं, उनके लिए मेटैलिक फ्लैट्स एक स्टाइलिश विकल्प हैं. इनका ग्लिटर फिनिश फेस्टिव आउटफिट के साथ कमाल करता है.

8/9
8/9

स्ट्रैपी स्टिलेटोज

ग्लैमरस और मॉडर्न टच देने के लिए स्ट्रैपी स्टिलेटोज़ हमेशा फेवरेट रहती हैं. गोल्डन या सिल्वर शेड की स्टिलेटोज़ आपके ट्रेडिशनल आउटफिट में मॉडर्न टच जोड़ती हैं.

9/9
9/9

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Disclaimer

Diwali Special: साड़ी हो या लहंगा, इन फुटवियर के साथ हर आउटफिट लगेगा परफेक्ट दीवाली लुक - Photo Gallery
Diwali Special: साड़ी हो या लहंगा, इन फुटवियर के साथ हर आउटफिट लगेगा परफेक्ट दीवाली लुक - Photo Gallery
Diwali Special: साड़ी हो या लहंगा, इन फुटवियर के साथ हर आउटफिट लगेगा परफेक्ट दीवाली लुक - Photo Gallery
Diwali Special: साड़ी हो या लहंगा, इन फुटवियर के साथ हर आउटफिट लगेगा परफेक्ट दीवाली लुक - Photo Gallery