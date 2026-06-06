‘जुड़वा’ से लेकर ‘हीरो नंबर 1’ तक, डेविड धवन की वो फिल्में; जिन्होंने बनाया डायरेक्टर को कॉमेडी किंग

साजन चले ससुराल

“तुम तो धोखे बाज़ हो” से लेकर “बाय बाय मिस गुडनाइट” जैसे हिट गानों के लिए मशहूर यह फिल्म एक बेहतरीन म्यूजिकल फिल्म है. गोविंदा ने फिल्म में शानदार अभिनय किया और मुत्थु उर्फ ​​सतीश कौशिक ने उनके सबसे अच्छे दोस्त के रूप में उनका बखूबी साथ दिया. फिल्म 'साजन चले ससुराल' में तब्बू और करिश्मा कपूर मुख्य भूमिका में हैं.