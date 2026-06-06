‘जुड़वा’ से लेकर ‘हीरो नंबर 1’ तक, डेविड धवन की वो फिल्में; जिन्होंने बनाया डायरेक्टर को कॉमेडी किंग
David Dhawan Movies: निर्देशक डेविड धवन इन दिनों कॉमेडी फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ से चर्चा में हैं. इस फिल्म में उनके बेटे वरुण धवन मुख्य भूमिका में हैं. डायरेक्टर की ये अंतिम फिल्म है. 90 के दशक में उन्होंने कई ऐसी फिल्में दीं, जिन्होंने उन्होंने कॉमेडी किंग बना दिया. देखें उनकी फिल्में.
आंखें
गोविंदा और चंकी पांडे अभिनीत यह फिल्म बॉलीवुड की मनोरंजक फिल्मों का एक बेहतरीन उदाहरण थी. गोविंदा की शानदार कॉमिक टाइमिंग, बेहतरीन डांस सीक्वेंस और ऐसे गाने जिन्हें आप कभी नहीं भूल सकते. इस फिल्म का गाना “ओह लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता” तो आज भी दर्शकों को याद है.
कुली नंबर 1
कुली नंबर 1 फिल्म में गोविंदा और करिश्मा के बिंदास अंदाज को वापस ला दिया. हमें यह फिल्म इसकी सादगी के लिए बेहद पसंद है.
हीरो नंबर 1
इस फिल्म में कादर खान एक धनी व्यवसायी के रूप में हैं और परेश रावल एक सख्त दादा के रूप में, जिनकी करिश्मा कपूर पोती हैं. गोविंदा के साथ फिल्म में शक्ति कपूर एक कैमियो भूमिका में हैं.
जुड़वा
फिल्म 'जुड़वा' में सलमान खान ने डबल भूमिका निभाई थी. दो जुड़वां भाई राजा और प्रेम मल्होत्रा, जन्म के समय ही अलग हो जाते हैं और फिर से मिलने के बाद, वे एक स्थानीय गैंगस्टर रतनलाल, को हराना चाहते हैं, जो मल्होत्रा परिवार को नष्ट करना चाहता है. फिल्म में करिश्मा कपूर और रंभा मुख्य भूमिका में थे.
साजन चले ससुराल
“तुम तो धोखे बाज़ हो” से लेकर “बाय बाय मिस गुडनाइट” जैसे हिट गानों के लिए मशहूर यह फिल्म एक बेहतरीन म्यूजिकल फिल्म है. गोविंदा ने फिल्म में शानदार अभिनय किया और मुत्थु उर्फ सतीश कौशिक ने उनके सबसे अच्छे दोस्त के रूप में उनका बखूबी साथ दिया. फिल्म 'साजन चले ससुराल' में तब्बू और करिश्मा कपूर मुख्य भूमिका में हैं.
राजा बाबू
फिल्म 'राजा बाबू' में गोविंदा ने राजा बाबू के किरदार निभाया था. फिल्म में गोविंदा पढ़े-लिखे कम होते हैं, लेकिन स्वभाव के बहुत अच्छे होते हैं. इस फिल्म में करिश्मा कपूर, कादर खान, शक्ति कपूर जैसे कलाकार नजर आए थे.
मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी
साल 1997 में रिलीज हुई इस फिल्में में अक्षय कुमार और जूही चावला मुख्य भूमिका में थे. इस फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिला था.