इन फिल्मों में Esha Gupta के हॉट सीन देखकर, आप भी भूल जाएँगे अपनी हदें
ईशा गुप्ता बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस में से एक हैं, जो अपने बोल्ड और सेक्सी फोटोशूट के लिए जानी जाती हैं। उनकी तस्वीरों में हुस्न और कॉन्फिडेंस का ऐसा संगम होता है कि हर क्लिक दिलों पर सीधा वार करता है। फिल्मों में उनका अंदाज कभी मासूमियत से भरा दिखता है तो कभी इतना बोल्ड कि स्क्रीन ही जल उठे। Jannat 2 से लेकर Raaz 3 और Baadshaho तक, ईशा ने साबित किया है कि उनकी पहचान सिर्फ़ एक एक्ट्रेस तक सीमित नहीं, बल्कि वो सेक्सीनेस और ग्लैमर की चलती-फिरती परिभाषा हैं।
ईशा गुप्ता के बारे में
जन्नत 2
इस फिल्म में ईशा गुप्ता का मासूमियत और बोल्डनेस का तड़का दर्शकों को दीवाना बना देता है. उनकी आँखों में नशा, और उनके अंदाज में ऐसा आकर्षण कि हर सीन में स्क्रीन जलने लगती है.
राज़ 3
हॉरर-थ्रिलर में ईशा गुप्ता का सेक्सी और रहस्यमयी रूप आग और धुआँ दोनों एक साथ ले आता है. उनकी मौजूदगी इतनी सेक्सी और टेम्पटिंग लगती है कि डर और इच्छा एक साथ महसूस होता है.
बादशाहो
एक्शन और डकैतों की इस दुनिया में ईशा गुप्ता का ग्लैमरस अवतार धड़कनें तेज़ कर देता है. उनकी चाल, उनकी ड्रेसेज़ और उनका एटिट्यूड सबकुछ हॉट है.
रुस्तम
यहां उन्होंने एलिगेंस और सेंसुअसनेस को एक साथ एक ऐसा किरदार निभाया जो क्लासिक के साथ बेहद बोल्ड भी है। उनकी हर फ्रेम रॉयल हॉटनेस की झलक दिखती है।
चक्रव्यूह
सीरियस और पॉलिटिकल ड्रामा में भी ईशा गुप्ता का कामुक आकर्षण दब नहीं पाया। कैमरा जब भी उन पर रुका, तो उनके इरादे और बोल्ड लुक हर कोली वाइब्स देते रहे।
रिजेक्टएक्स
डिजिटल मंच पर ईशा गुप्ता ने बोल्डनेस की हदें और आगे बढ़ाईं। उनके स्क्रीन प्रेज़ेन तेज, नुकीले और पतले ही मोहक हैं और उनका ग्लैमरस अंदाज भी।
