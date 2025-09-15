इन फिल्मों में Esha Gupta के हॉट सीन देखकर, आप भी भूल जाएँगे अपनी हदें - Photo Gallery
  • Home>
  • Gallery»
  • इन फिल्मों में Esha Gupta के हॉट सीन देखकर, आप भी भूल जाएँगे अपनी हदें

इन फिल्मों में Esha Gupta के हॉट सीन देखकर, आप भी भूल जाएँगे अपनी हदें

ईशा गुप्ता बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस में से एक हैं, जो अपने बोल्ड और सेक्सी फोटोशूट के लिए जानी जाती हैं। उनकी तस्वीरों में हुस्न और कॉन्फिडेंस का ऐसा संगम होता है कि हर क्लिक दिलों पर सीधा वार करता है। फिल्मों में उनका अंदाज कभी मासूमियत से भरा दिखता है तो कभी इतना बोल्ड कि स्क्रीन ही जल उठे। Jannat 2 से लेकर Raaz 3 और Baadshaho तक, ईशा ने साबित किया है कि उनकी पहचान सिर्फ़ एक एक्ट्रेस तक सीमित नहीं, बल्कि वो सेक्सीनेस और ग्लैमर की चलती-फिरती परिभाषा हैं।

By: Komal Kumari Last Updated: September 15, 2025 08:29:39 IST
Follow us on
Google News
Esha Gupta bold movies - Photo Gallery
1/8

ईशा गुप्ता के बारे में

ईशा गुप्ता बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस में से एक हैं, जो अपने बोल्ड और सेक्सी फोटोशूट के लिए जानी जाती हैं. उनकी तस्वीरों में हुस्न और कॉन्फिडेंस का ऐसा संगम होता है कि हर क्लिक दिलों पर सीधा वार करता है. फिल्मों में उनका अंदाज कभी मासूमियत से भरा दिखता है तो कभी इतना बोल्ड कि स्क्रीन ही जल उठे.

इन फिल्मों में Esha Gupta के हॉट सीन देखकर, आप भी भूल जाएँगे अपनी हदें - Photo Gallery
2/8

जन्नत 2

इस फिल्म में ईशा गुप्ता का मासूमियत और बोल्डनेस का तड़का दर्शकों को दीवाना बना देता है. उनकी आँखों में नशा, और उनके अंदाज में ऐसा आकर्षण कि हर सीन में स्क्रीन जलने लगती है.

इन फिल्मों में Esha Gupta के हॉट सीन देखकर, आप भी भूल जाएँगे अपनी हदें - Photo Gallery
3/8

राज़ 3

हॉरर-थ्रिलर में ईशा गुप्ता का सेक्सी और रहस्यमयी रूप आग और धुआँ दोनों एक साथ ले आता है. उनकी मौजूदगी इतनी सेक्सी और टेम्पटिंग लगती है कि डर और इच्छा एक साथ महसूस होता है.

इन फिल्मों में Esha Gupta के हॉट सीन देखकर, आप भी भूल जाएँगे अपनी हदें - Photo Gallery
4/8

बादशाहो

एक्शन और डकैतों की इस दुनिया में ईशा गुप्ता का ग्लैमरस अवतार धड़कनें तेज़ कर देता है. उनकी चाल, उनकी ड्रेसेज़ और उनका एटिट्यूड सबकुछ हॉट है.

इन फिल्मों में Esha Gupta के हॉट सीन देखकर, आप भी भूल जाएँगे अपनी हदें - Photo Gallery
5/8

रुस्तम

यहां उन्होंने एलिगेंस और सेंसुअसनेस को एक साथ एक ऐसा किरदार निभाया जो क्लासिक के साथ बेहद बोल्ड भी है। उनकी हर फ्रेम रॉयल हॉटनेस की झलक दिखती है।

इन फिल्मों में Esha Gupta के हॉट सीन देखकर, आप भी भूल जाएँगे अपनी हदें - Photo Gallery
6/8

चक्रव्यूह

सीरियस और पॉलिटिकल ड्रामा में भी ईशा गुप्ता का कामुक आकर्षण दब नहीं पाया। कैमरा जब भी उन पर रुका, तो उनके इरादे और बोल्ड लुक हर कोली वाइब्स देते रहे।

इन फिल्मों में Esha Gupta के हॉट सीन देखकर, आप भी भूल जाएँगे अपनी हदें - Photo Gallery
7/8

रिजेक्टएक्स

डिजिटल मंच पर ईशा गुप्ता ने बोल्डनेस की हदें और आगे बढ़ाईं। उनके स्क्रीन प्रेज़ेन तेज, नुकीले और पतले ही मोहक हैं और उनका ग्लैमरस अंदाज भी।

इन फिल्मों में Esha Gupta के हॉट सीन देखकर, आप भी भूल जाएँगे अपनी हदें - Photo Gallery
8/8

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags:
BaadshahoBoldMoviesEsha guptaEsha Gupta bold filmEsha gupta bole scenesEsha gupta hot scenesEshaGuptaHotActressHotScenesJannat 2
इन फिल्मों में Esha Gupta के हॉट सीन देखकर, आप भी भूल जाएँगे अपनी हदें - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

इन फिल्मों में Esha Gupta के हॉट सीन देखकर, आप भी भूल जाएँगे अपनी हदें - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

इन फिल्मों में Esha Gupta के हॉट सीन देखकर, आप भी भूल जाएँगे अपनी हदें - Photo Gallery
इन फिल्मों में Esha Gupta के हॉट सीन देखकर, आप भी भूल जाएँगे अपनी हदें - Photo Gallery
इन फिल्मों में Esha Gupta के हॉट सीन देखकर, आप भी भूल जाएँगे अपनी हदें - Photo Gallery
इन फिल्मों में Esha Gupta के हॉट सीन देखकर, आप भी भूल जाएँगे अपनी हदें - Photo Gallery