इन फिल्मों में Esha Gupta के हॉट सीन देखकर, आप भी भूल जाएँगे अपनी हदें

ईशा गुप्ता बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस में से एक हैं, जो अपने बोल्ड और सेक्सी फोटोशूट के लिए जानी जाती हैं। उनकी तस्वीरों में हुस्न और कॉन्फिडेंस का ऐसा संगम होता है कि हर क्लिक दिलों पर सीधा वार करता है। फिल्मों में उनका अंदाज कभी मासूमियत से भरा दिखता है तो कभी इतना बोल्ड कि स्क्रीन ही जल उठे। Jannat 2 से लेकर Raaz 3 और Baadshaho तक, ईशा ने साबित किया है कि उनकी पहचान सिर्फ़ एक एक्ट्रेस तक सीमित नहीं, बल्कि वो सेक्सीनेस और ग्लैमर की चलती-फिरती परिभाषा हैं।