Breakup Tips For Self Growth: दिल टूटा है? अब वक्त है खुद को फिर से खोजने का, जानिए कैसे

जिंदगी में प्यार जितना खूबसूरत होता है, ब्रेकअप उतना ही दर्दनाक हो सकता है. जब कोई रिश्ता टूटता है, तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो नींद उड़ जाती है, मन खाली सा लगता है और खुद पर भरोसा भी डगमगाने लगता है. लेकिन सच्चाई ये है कि ब्रेकअप का मतलब अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है.तो चलिए जानते है कुछ ऐसे तरीको के बारे में जो आपको दोबारा जोड़ने में मदद करेंगे.