  • Home>
  • Gallery»
  • जानवरों की दुनिया में मादाओं का असली दबदबा, नर रह गए पीछे..!

जानवरों की दुनिया में मादाओं का असली दबदबा, नर रह गए पीछे..!

Female Dominant Animals: नई रिसर्च ने दिखाया है कि जानवरों में हमेशा नर सबसे ताकतवर नहीं होते. गोरिल्ला, हाथी और पक्षियों में मादाएं अक्सर नरों से बड़ी ताकत, बुद्धि और नेतृत्व दिखाती हैं और समूह में नियंत्रण रखती हैं.


By: sanskritij jaipuria | Published: January 16, 2026 1:19:47 PM IST

Follow us on
Google News
Animals 1 - Photo Gallery
1/7

गोरिल्ला समाज में बदलती सोच

नई रिसर्च से पता चला है कि फीमेल गोरिल्ला केवल कमजोर नहीं होतीं, बल्कि कई बार अपने से दोगुने आकार के नर गोरिल्लाओं पर भी हावी हो जाती हैं, खासकर गैर-अल्फा नरों पर.

You Might Be Interested In
Animals 2 - Photo Gallery
2/7

आकार नहीं, रणनीति अहम

25 सालों के अध्ययन में सामने आया कि 88% फीमेल गोरिल्लाओं ने कम से कम एक वयस्क नर को सामाजिक रैंक में पीछे छोड़ा. इससे साफ है कि ताकत के साथ-साथ सामाजिक गठजोड़ और रणनीति भी जरूरी हैं.

जानवरों की दुनिया में मादाओं का असली दबदबा, नर रह गए पीछे..! - Photo Gallery
3/7

बोनोबो

बोनोबो समुदाय में मादाएं आपसी सहयोग से नरों पर प्रभुत्व रखती हैं. नर की हैसियत उसकी मां की सामाजिक स्थिति से तय होती है, न कि शारीरिक शक्ति से.

You Might Be Interested In
Animals 4 - Photo Gallery
4/7

हाथी

हाथियों के झुंड का नेतृत्व सबसे बुजुर्ग और अनुभवी मादा (मेट्रिआर्क) करती है, जो यात्रा, सुरक्षा और संसाधनों से जुड़े सभी अहम फैसले लेती है.

Animals 5 - Photo Gallery
5/7

चित्तीदार लकड़बग्घा

इस प्रजाति में मादाएं आकार में बड़ी, अधिक आक्रामक और सामाजिक रूप से नरों से ऊपर होती हैं. सबसे ऊंचे दर्जे का नर भी सबसे निचली मादा से नीचे रहता है.

Animals 6 - Photo Gallery
6/7

शिकारी पक्षी

चील, बाज और उल्लू में मादाएं नरों से बड़ी और शक्तिशाली होती हैं. वे घोंसले और क्षेत्र पर प्रभुत्व रखती हैं तथा अहम निर्णय लेती हैं.

You Might Be Interested In
Animals 7 - Photo Gallery
7/7

कोमोडो ड्रैगन

मादा कोमोडो ड्रैगन अधिक बड़ी और क्षेत्रीय होती हैं. वे घोंसलों पर कंट्रोल रखती हैं और आवश्यकता पड़ने पर बिना नर के भी प्रजनन कर सकती हैं.

जानवरों की दुनिया में मादाओं का असली दबदबा, नर रह गए पीछे..! - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जानवरों की दुनिया में मादाओं का असली दबदबा, नर रह गए पीछे..! - Photo Gallery
जानवरों की दुनिया में मादाओं का असली दबदबा, नर रह गए पीछे..! - Photo Gallery
जानवरों की दुनिया में मादाओं का असली दबदबा, नर रह गए पीछे..! - Photo Gallery
जानवरों की दुनिया में मादाओं का असली दबदबा, नर रह गए पीछे..! - Photo Gallery