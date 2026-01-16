जानवरों की दुनिया में मादाओं का असली दबदबा, नर रह गए पीछे..!

Female Dominant Animals: नई रिसर्च ने दिखाया है कि जानवरों में हमेशा नर सबसे ताकतवर नहीं होते. गोरिल्ला, हाथी और पक्षियों में मादाएं अक्सर नरों से बड़ी ताकत, बुद्धि और नेतृत्व दिखाती हैं और समूह में नियंत्रण रखती हैं.