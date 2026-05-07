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फिल्मों से परिवार तक, विजय के वो विवाद जिन्होंने मचाया था भूचाल, पिता के खिलाफ कोर्ट तक गए थे थलपति

Thalapathy Vijay controversies: अभिनेता से राजनेता बने थलपति विजय यानी विजय जोसेफ ने विधानसभा चुनाव में 108 सीटें हासिल कर इतिहास रच दिया है. अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे जल्द ही तमिलनाडु के सीएम पद की शपथ ले सकते हैं. टीवीके की इस ऐतिहासिक जीत के लिए उनकी पार्टी और फैंस जश्न मना रहे हैं. वहीं उनकी जिंदगी से जुड़े पुराने विवाद एक बार फिर चर्चा में हैं.


By: Deepika Pandey | Published: May 7, 2026 12:55:32 PM IST

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विजय की पत्नी ने दी तलाक की अर्जी

इन दिनों उनकी पत्नी संगीता से उनका तलाक चर्चा का विषय बना हुआ है. उनकी पत्नी संगीता सोरनालिंगम ने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दे दी है. उन्होंने विजय पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप लगाए हैं.

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विजय और तृषा के रिश्ते की चर्चा

वहीं इन दिनों विजय का नाम तृषा कृष्णन के साथ जोड़ा जा रहा है. कहा जा रहा है कि वो तृषा के साथ रिश्ते में हैं और जल्दी ही शादी करने वाले हैं.

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पिता के खिलाफ कोर्ट गए विजय

विजय अपने पिता एस.ए. चंद्रशेखर के खिलाफ कोर्ट तक पहुंच गए थे. उनका अपने पिता, डायरेक्टर S.A. चंद्रशेखर के साथ भी एक गंभीर झगड़ा हुआ था क्योंकि विजय के पिता ने विजय के नाम और फ़ैन बेस का इस्तेमाल करके एक राजनीतिक पार्टी बनाने की कोशिश की थी. एक्टर को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने कोर्ट में जाकर अपने पिता को उनके नाम पर कोई भी पार्टी या संगठन चलाने से रोकने का आदेश मांगा था.

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टैक्स चोरी मामले में छापेमारी

अपनी निजी ज़िंदगी के अलावा, विजय का नाम कई वित्तीय विवादों से भी जुड़ा रहा है. इनकम टैक्स अधिकारियों ने पिछले कुछ सालों में, खासकर 2015 से 2020 के बीच, तमिल एक्टर से नेता बने इस व्यक्ति के ठिकानों पर कई बार छापे मारे हैं. खबरों के मुताबिक, इन छापों में उनके घर और फ़िल्म प्रोडक्शन से जुड़े दफ़्तर शामिल थे और ये छापे उनकी फ़िल्मों 'पुली' और 'बिगिल' से जुड़े कथित टैक्स चोरी के मामले में मारे गए थे.

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जन नायकन से जुड़ा विवाद

इसके अलावा, विजय की आने वाली फ़िल्म 'जन नायकन' भी काफ़ी समय से सुर्खियों में है. यह फ़िल्म काफ़ी समय से सेंसर बोर्ड से मंज़ूरी मिलने का इंतज़ार कर रही है. सिर्फ़ इतना ही नहीं, हाल ही में यह फ़िल्म लीक भी हो गई थी और इस लीक की जांच अभी चल रही है.

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करूर भगदड़

27 सितंबर 2025 को, विजय की पार्टी (TVK) की एक रैली में भगदड़ हो गई थी. इस दौरान लगभग 40 लोगों की मौत हो गई थी. ये उनके राजनीतिक सफर के लिए एक बहुत बड़ा विवाद हो गया है.

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