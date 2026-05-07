फिल्मों से परिवार तक, विजय के वो विवाद जिन्होंने मचाया था भूचाल, पिता के खिलाफ कोर्ट तक गए थे थलपति

टैक्स चोरी मामले में छापेमारी

अपनी निजी ज़िंदगी के अलावा, विजय का नाम कई वित्तीय विवादों से भी जुड़ा रहा है. इनकम टैक्स अधिकारियों ने पिछले कुछ सालों में, खासकर 2015 से 2020 के बीच, तमिल एक्टर से नेता बने इस व्यक्ति के ठिकानों पर कई बार छापे मारे हैं. खबरों के मुताबिक, इन छापों में उनके घर और फ़िल्म प्रोडक्शन से जुड़े दफ़्तर शामिल थे और ये छापे उनकी फ़िल्मों 'पुली' और 'बिगिल' से जुड़े कथित टैक्स चोरी के मामले में मारे गए थे.