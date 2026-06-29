  • Home>
  • Gallery»
  • 80s में टीवी की दुनिया के बादशाह थे SRK, इन 5 सीरियल ने दी थी शाहरुख़ खान को घर-घर पहचान, देखें list

80s में टीवी की दुनिया के बादशाह थे SRK, इन 5 सीरियल ने दी थी शाहरुख़ खान को घर-घर पहचान, देखें list

Shahrukh Khan: आज भले ही ज्यादातर लोग शाहरुख खान को बॉलीवुड का बादशाह कहते हों, लेकिन 80-90 के दशक में उनको घर-घर में लोग फ़ौजी के रूप में पहचानते थे. दरअसल, उन दिनों SRK टीवी इंडस्ट्री में काम करते थे और कई हिंदी सीरियल में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं हैं. ‘फ़ौजी’ और ‘सर्कस’ सीरियल उनके सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए थे. यहां कुछ चुनिंदा टीवी सीरियल की लिस्ट दी गयी है, जिसमें शाहरुख खान ने काम किया है.


By: Shivangi Shukla | Published: June 29, 2026 3:03:14 PM IST

Follow us on
Google News
फौजी (1989) - Photo Gallery
1/6

फौजी (1989)

इसमें वो एक आकर्षक और ऊर्जावान सेना कमांडो के रूप में निर्णायक भूमिका निभाते हैं. इस सीरियल ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया था.

You Might Be Interested In
सर्कस (1989-1990) - Photo Gallery
2/6

सर्कस (1989-1990)

अजीज मिर्जा द्वारा निर्देशित इस नाटक में उन्होंने एक यात्रा करने वाले सर्कस के मुख्य किरदार शेखरन की भूमिका निभाई थी. यह सीरियल भी दूरदर्शन पर प्रसारित होता था और लोगों ने इसे खूब पसंद किया था.

दूसरा केवल (1989) - Photo Gallery
3/6

दूसरा केवल (1989)

इस टीवी सीरियल में उन्होंने मुख्य किरदार केवल की भूमिका निभाई. केवल एक ऐसा युवक है जो शहर जाता है और उसके परिवार को उसके बाद के संघर्षों का सामना करना पड़ता है.

You Might Be Interested In
इडियट (1992) - Photo Gallery
4/6

इडियट (1992)

यह नाटक मशहूर लेखक फ्योदोर दोस्तोवस्की के क्लासिक उपन्यास पर आधारित था. निर्देशक मणि कौल ने इसका निर्देशन किया था और इसे एक लघु श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत किया था.

वागले की दुनिया (1988) - Photo Gallery
5/6

वागले की दुनिया (1988)

यह सीरियल 1988 से 1990 तक डीडी नेशनल पर प्रसारित हुआ था. यह कुंदन शाह द्वारा निर्देशित और दुर्गा खोटे द्वारा निर्मित किया गया था. प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आरके लक्ष्मण द्वारा बनाए गए पात्रों पर आधारित यह सीरियल विशेष रूप से आम मध्यवर्गीय भारतीय आदमी के मुद्दों से संबंधित था. शाहरुख खान ने इसमें छोटी भूमिका निभाई थी.

You Might Be Interested In
दिल दरिया - Photo Gallery
6/6

दिल दरिया

इस सीरियल में शाहरुख खान ने छोटी, लेकिन दिलचस्प भूमिका निभाई है. इसके कुछ एपिसोड यू-ट्यूब पर भी उपलब्ध हैं.

Tags:
entertainmentshahrukh khan
80s में टीवी की दुनिया के बादशाह थे SRK, इन 5 सीरियल ने दी थी शाहरुख़ खान को घर-घर पहचान, देखें list - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

80s में टीवी की दुनिया के बादशाह थे SRK, इन 5 सीरियल ने दी थी शाहरुख़ खान को घर-घर पहचान, देखें list - Photo Gallery
80s में टीवी की दुनिया के बादशाह थे SRK, इन 5 सीरियल ने दी थी शाहरुख़ खान को घर-घर पहचान, देखें list - Photo Gallery
80s में टीवी की दुनिया के बादशाह थे SRK, इन 5 सीरियल ने दी थी शाहरुख़ खान को घर-घर पहचान, देखें list - Photo Gallery
80s में टीवी की दुनिया के बादशाह थे SRK, इन 5 सीरियल ने दी थी शाहरुख़ खान को घर-घर पहचान, देखें list - Photo Gallery