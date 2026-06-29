80s में टीवी की दुनिया के बादशाह थे SRK, इन 5 सीरियल ने दी थी शाहरुख़ खान को घर-घर पहचान, देखें list

Shahrukh Khan: आज भले ही ज्यादातर लोग शाहरुख खान को बॉलीवुड का बादशाह कहते हों, लेकिन 80-90 के दशक में उनको घर-घर में लोग फ़ौजी के रूप में पहचानते थे. दरअसल, उन दिनों SRK टीवी इंडस्ट्री में काम करते थे और कई हिंदी सीरियल में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं हैं. ‘फ़ौजी’ और ‘सर्कस’ सीरियल उनके सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए थे. यहां कुछ चुनिंदा टीवी सीरियल की लिस्ट दी गयी है, जिसमें शाहरुख खान ने काम किया है.